En detalle: cómo identificar las monedas de 50 centavos que pueden valer más de $45,000

Si tiene centavos en su bolsillo o los guarda en una alcancía preste atención porque puede tener un tesoro sin saberlo.

Una moneda de 50 centavos se vendió en una subasta en diciembre de 2022 por más de $45,000. ¿Pero qué las hace tan especiales?, ¿En qué se debe fijar para saber si tiene una moneda valiosa?

Son monedas que lucen viejas y quizá no le llamen la atención. Sin embargo, los coleccionistas han pagado decenas de miles de dólares por estas monedas que por lo general tienen algunas características diferentes.

Como explica Raúl González, coleccionista de monedas, "hay mucha gente que no tiene esa moneda, que la necesitan para su colección pero no la pueden hallar y si la hallan no quieren pagar el precio".

¿CÓMO LUCE LA VALIOSA MONEDA DE 50 CENTAVOS?

El medio dólar lleva la imagen del presidente John F. Kennedy. Las diferencias de los 50 centavos "comunes" con los más valiosos están en la cara del mandatario y en los detalles del cabello que sobresale por la oreja, el cual es más frondoso en las monedas valiosas.

Igualmente la letra "I" tiene un defecto en la palabra "Liberty". Su peso es de 12.50 gramos (casi media onza) y está fabricada el 90% de plata. ¿Por qué es probable que pueda tener una? Porque se emitieron 40 millones de ellas.

OTRAS MONEDAS DE ESTADOS UNIDOS QUE SON VALIOSAS

Según el sitio web Cointrackers, las monedas de un centavos de 1944 se encuentran entre las 25 monedas más valiosas para los coleccionistas. Un centavo de 1944, si está en perfecto estado, podría tener un valor de $408,000.

La razón de su valor es que en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno federal decidió fabricar los "pennies en acero". Es por ello que son muy raras y cuestan miles de dólares.

QUÉ HACER SI TIENES UNA MONEDA VALIOSA

Si usted cree que tiene la moneda valiosa, no la lleve a una casa de cambio. La recomendación es llevar las monedas a un numismático (experto en monedas) para que confirme su valor y guárdala en un estuche especial.