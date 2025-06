Robotaxis de Musk bajo escrutinio tras video de uno en sentido contrario

Los reguladores federales de seguridad vial investigan posibles problemas con la prueba de "robotaxis" autónomos de Elon Musk en Texas, después de que surgieran videos que los muestran frenando repentinamente o atravesando una intersección desde un carril de giro y conduciendo por el lado equivocado del camino.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) dijo el martes que ha solicitado a Tesla información sobre los aparentes errores. Aunque muchos otros videos muestran a los robotaxis conduciendo perfectamente, si los reguladores encuentran algún problema importante, eso podría generar dudas sobre las declaraciones repetidas de Musk de que los robotaxis son seguros y sobre su afirmación de que Tesla dominará un futuro en el que casi ninguno de los autos tendrá a una persona al volante, o incluso necesitará un volante en absoluto.

"La NHTSA está al tanto de los incidentes mencionados y está en contacto con el fabricante para recopilar información adicional", dijo la agencia en un comunicado.

Los pasajeros en los robotaxis de Tesla en Austin, Texas, generalmente han quedado impresionados, y las acciones subieron 8% el lunes. Los inversores se mostraron más cautelosos el martes tras la noticia de la investigación de la NHTSA, y las acciones cayeron más de 2%.

Tesla no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Un analista financiero partidario de Tesla que abordó un robotaxi el domingo, cuando comenzaron las pruebas, dijo que su viaje fue perfecto y que los videos en X y YouTube que muestran errores no eran gran cosa.

"Cualquier problema que encuentren será solucionado", dijo Dan Ives, de Wedbush Securities, quien calificó la prueba como un "gran éxito" en los últimos tres días "a pesar de los escépticos".

Uno de esos escépticos, un experto de Telemetry Insight en tecnología automotriz, dijo que los videos eran lo suficientemente alarmantes como para que las pruebas, tal como se están realizando actualmente, deberían detenerse.

"El sistema siempre ha tenido un rendimiento muy errático, funcionando muy bien muchas veces pero frecuentemente cometiendo errores aleatorios e inconsistentes pero peligrosos", indicó Sam Abuelsamid en un mensaje de texto, refiriéndose al software de conducción autónoma de Tesla. "Este no es un sistema que debería estar transportando al público o siendo probado en caminos públicos sin conductores de prueba capacitados al volante".

En un video, un Tesla se mueve hacia un carril con una gran flecha amarilla que indica que es solo para giros a la izquierda, pero luego atraviesa la intersección, entrando en un carril de sentido contrario al otro lado. El auto parece darse cuenta de que cometió un error y comienza a virar varias veces, con el volante moviéndose de un lado a otro, antes de finalmente estabilizarse.

Sin embargo, el Tesla continúa en el carril de sentido contrario durante 10 segundos. En ese momento, no había tránsito en ese carril.

El pasajero en el auto que publicó el video, el administrador de capital Rob Maurer, minimizó el incidente.

"No hay vehículos a la vista, así que esto no fue un problema de seguridad", dijo Maurer en el comentario que acompaña su video. "No me sentí incómodo en la situación".

Tesla también mostró el prototipo de un autobús autónomo capaz de transportar 20 personas así como Optimus, el robot que Musk asegura que estará a la venta a corto plazo con un precio de entre 20,000 y 30,000 dólares por unidad.

Otro video muestra a un Tesla deteniéndose dos veces repentinamente en medio del camino, posiblemente respondiendo a las luces intermitentes de vehículos de la policía. Pero la policía no estaba interesada en el Tesla ni en el tráfico frente a él o detrás de él porque se había estacionado en caminos secundarios no cercanos, aparentemente respondiendo a un evento no relacionado.

Los reguladores federales abrieron una investigación el año pasado sobre cómo los Teslas con lo que Musk llama Conducción Autónoma Completa han respondido en condiciones de baja visibilidad después de varios accidentes, incluido uno que fue fatal. Tesla se vio obligada a llamar a revisión 2.4 millones de sus vehículos en ese momento.

Musk ha dicho que sus Teslas con Conducción Autónoma Completa son más seguros que los conductores humanos, y que sus robotaxis que usan una versión más nueva y mejorada del sistema serán tan exitosos tan rápidamente que podrá desplegar cientos de miles de ellos en los caminos para finales del próximo año.

Incluso si la prueba en Austin va bien, el multimillonario enfrenta grandes desafíos. Otras compañías de conducción autónoma han lanzado taxis, incluyendo Zoox de Amazon y el líder actual del mercado: Waymo, que no sólo está recogiendo pasajeros en Austin, sino en varias otras ciudades. La compañía anunció recientemente que había alcanzado 10 milones de viajes pagados.

Musk necesita un triunfo en los robotaxis. Su trabajo en el gobierno de Trump como zar de reducción de costos ha enajenado a muchos compradores entre la base tradicionalmente consciente del medio ambiente y liberal de Tesla en Estados Unidos, lo que hundió sus ventas. Los compradores en Europa también se han mostrado reacios después de que Musk apoyara a algunos políticos de extrema derecha a principios de este año tanto en Gran Bretaña como en Alemania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.