¿Qué es Turo? La app de autos que se usó en los incidentes de Nueva Orleans y Las Vegas

Un servicio de alquiler de vehículos en línea está bajo escrutinio después de que se utilizara en dos incidentes el miércoles.

La plataforma Turo se conoce como el "Airbnb de autos", ya que permite a los propietarios alquilar sus vehículos. Los propietarios de vehículos, conocidos como "anfitriones", pueden publicar autos en el sitio web de Turo, donde la gente puede alquilarlos, con pagos realizados a través de la plataforma.

Turo reconoció haber sido utilizada en ambos incidentes en un comunicado publicado el miércoles.

"Es con el corazón pesado que confirmamos que el horrible ataque de esta mañana en Nueva Orleans y la explosión del Tesla Cybertruck de esta tarde en Las Vegas, ambos involucraron vehículos alquilados en Turo", dijo la compañía. "Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias".

Dijo que no creía que los individuos que podrían haber alquilado los automóviles involucrados en los incidentes tuvieran antecedentes penales "que los hubieran identificado como una amenaza a la seguridad", y que no tenía conocimiento de ninguna información que indicara que los dos incidentes estuvieran relacionados.

Los investigadores habían dicho anteriormente que Turo se utilizó para alquilar una camioneta que arrolló a una multitud de Nueva Orleans a primera hora del miércoles y para conseguir un Cybertruck de Tesla con explosivos frente al Trump International Hotel de Las Vegas.

Las autoridades han dicho preliminarmente que el uso del servicio en ambos incidentes es una coincidencia. El jueves por la tarde, las autoridades dijeron que no había un vínculo definitivo entre los dos incidentes.

Turo, antes conocido como RelayRides, se creó en 2009. Alcanzó la mayoría de edad durante el auge más amplio de las empresas emergentes "peer-to-peer", como Airbnb y Uber, que pretendían perturbar muchos mercados tradicionales, como el alquiler de casas, automóviles e incluso piscinas.

Pero con esa perturbación llegó la preocupación por la seguridad. Durante años, plataformas como Turo se han enfrentado a críticas por el robo de coches para utilizarlos con fines ilícitos. Las empresas han respondido previamente que tales incidentes son excesivamente raros. Sin embargo, durante un período de aproximadamente cuatro meses entre octubre de 2019 y febrero de 2020, NBC News descubrió que unos 49 informes de robos de vehículos de motor en Washington, DC, involucraron autos alquilados de Turo o su rival, Getaround, lo que representa el 6% de todos los incidentes durante el período.

Desde el 30 de septiembre, Turo tenía aproximadamente 150,000 anfitriones activos en todo el mundo, con 350,000 anuncios de vehículos activos y $3.5 millones de clientes activos que participan en su mercado, según una presentación de la empresa.

Un portavoz de Turo no respondió a la solicitud de comentarios. La compañía dijo a The New York Times que no creía que ninguno de los arrendatarios tuviera antecedentes penales "que los hubieran identificado como una amenaza para la seguridad" y que estaba cooperando con las autoridades en ambas investigaciones.

El sitio web de Turo dice a los anfitriones que están "seguros" al confiar en la plataforma porque Turo "examina a cada huésped", por lo que los anfitriones pueden estar "seguros cuando entregan" sus llaves.

Sin embargo, Turo afirma que no puede revelar información sobre su proceso de selección, aparte de que implica que un inquilino, o "invitado", suba su carné de conducir a la plataforma, con la posibilidad de que Turo pueda realizar comprobaciones de crédito e historial de seguros, así como de antecedentes penales.

"No revelamos a nadie los detalles de nuestras medidas de selección", dice en una página web. "Si lo hiciéramos, no serían efectivas".

Esta nota fue publicada originalmente por Rob Wile para NBC News.