Tres días prófugo: intensifican cacería humana para arrestar al asesino del CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK - La búsqueda del pistolero que ejecutó al director ejecutivo de UnitedHealthcare en una calle del centro de Manhattan esta semana se extiende hasta su tercer día el viernes, mientras los investigadores se concentran en los movimientos del sospechoso antes y después del tiroteo que sacudió al país.

El jueves, altos funcionarios de la ley dijeron a nuestra estación hermana NBC 4 New York que los investigadores estaban trabajando en la creencia de que el sospechoso del tiroteo que mató a Brian Thompson llegó a la ciudad de Nueva York en un autobús Greyhound desde Atlanta el domingo 24 de noviembre, alrededor de las 9 p.m.

También están trabajando para encontrar un nombre entre quienes compraron boletos para este viaje que pueda ayudar a identificar al sospechoso.

Más temprano, ese mismo día, la policía publicó fotografías de una "persona de interés" con la que quieren hablar en relación con el caso.

Esta es la primera vez que el público ve fotos de alguien con quien la policía quería hablar sin máscara facial desde el tiroteo que le costó la vida a Thompson, de 50 años, afuera del Hilton en la Sexta Avenida. Se cree que las fotografías fueron tomadas afuera de un hotel de la ciudad de Nueva York, dijeron a News 4 fuentes familiarizadas con la investigación.

Las autoridades han dicho que no hay peligro para el público y que el tiroteo parece haber sido un "ataque dirigido y premeditado".

La policía ofreció una recompensa de hasta $10,000 por información que conduzca a un arresto en el caso.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.



The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS