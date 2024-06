SAN ANTONIO - El exjefe de la policía del distrito escolar de Uvalde fue liberado bajo fianza este jueves y enfrenta diez cargos criminales, confirmó la cárcel del condado.

A pocas horas de su arresto, Pete Arredondo quedó en libertad condicional a las 6:24 p.m. tras pagar una fianza de $10,000, según se indicó.

De acuerdo con la información divulgada por la cárcel, Arredondo enfrenta diez cargos criminales por abandono y poner en peligro a un niño.

En agosto de 2022, Arredondo se convirtió en el primer oficial en perder su trabajo por la lenta respuesta de cientos de agentes policiales fuertemente armados durante la masacre en la Escuela Primaria Robb.

El Distrito Escolar Independiente Consolidado (CISD, por sus siglas en inglés) de Uvalde tomó una decisión sobre el futuro de Pete Arredondo, tres meses después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestras en uno de los ataques en aulas más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

Arredondo había estado en licencia administrativa desde junio de 2022.

La policía estatal y un informe de investigación condenatorio en julio criticaron al jefe de policía del distrito escolar, de aproximadamente 4,000 estudiantes, por no hacerse cargo del operativo, no irrumpir en el salón de clases antes y perder el tiempo buscando la llave de una puerta que probablemente no estaba cerrada con seguro.

Por otro lado, en julio de 2022, el superintendente del CISD de Uvalde recomendó despedir a Arredondo.

Arredondo dijo en sus primeras declaraciones a la prensa que no se consideró la persona al mando durante la masacre y que asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta de las fuerzas de seguridad.