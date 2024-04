Biden anunciará nuevo plan para eliminar deudas estudiantiles

WASHINGTON - El presidente Joe Biden anunciará la próxima semana su más reciente esfuerzo por aliviar las deudas de los estudiantes para abarcar a más endeudados, según tres funcionarios familiarizadas con los planes, casi un año después que la Corte Suprema frustró su intento de condonar las deudas de millones de universitarios.

Biden detallará el plan el lunes en Madison, Wisconsin, donde se encuentra el campus principal de la Universidad de Wisconsin.

Las regulaciones federales en sí —que detallarían quién tendrá sus deudas reducidas o perdonadas— no serán publicadas en ese entonces, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para hablar del tema en público.

Mucho de los detalles que Biden mencionará el lunes se han previsto mediante un proceso de redacción de normas en el Departamento de Educación, que desde hace meses ha estado trabajando para delinear las nuevas categorías de endeudados.

El presidente anunció, inmediatamente después de la decisión de la Corte Suprema, que el secretario de Educación Miguel Cardona supervisaría el proceso porque tendría la autoridad bajo la Ley de Educación Superior para reducir o eliminar deudas estudiantiles en casos específicos.

Aun así, el proceso busca hacer que la promesa de Biden se cumpla, luego que la Corte Suprema frustró su plan en junio argumentando que necesitaba aprobación legislativa. Biden calificó esa decisión de “un error” y “equivocada”.

El nuevo anuncio de reducción de deudas estudiantiles, un tema importante para votantes jóvenes, podría dar energías a la coalición de votantes que apoyan a Biden pero se han desilusionado por su desempeño, un sector de la población que Biden necesitará para derrotar al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.