“Se espera que esté bien”, nace prematuramente el bebé de una mujer con muerte cerebral

El bebé de una mujer en Georgia que fue declarada con muerte cerebral y ha estado con soporte vital desde febrero nació temprano el viernes por la mañana, informó su madre.

April Newkirk le dijo a WXIA-TV que el bebé de Adriana Smith, de 31 años, nació prematuramente por una cesárea de emergencia el viernes por la mañana, informó la estación de Atlanta el lunes por la noche. Ella tenía aproximadamente seis meses de embarazo. El bebé, llamado Chance, pesa alrededor de uno libra y 13 onzas y está en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"Se espera que esté bien", dijo Newkirk a la estación de televisión. "Está luchando, solo queremos oraciones para él".

Newkirk relató que su hija tuvo intensos dolores de cabeza hace más de cuatro meses y fue al Hospital Northside de Atlanta, donde recibió medicación y fue dada de alta. A la mañana siguiente, su novio se despertó al escucharla jadear por aire y llamó al 911. El Hospital de la Universidad de Emory determinó que tenía coágulos de sangre en el cerebro y fue declarada con muerte cerebral. Estaba embarazada de ocho semanas, según WXIA.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Newkirk indicó que Smith sería desconectada del soporte vital el martes.

"La ley estatal prohíbe el aborto después de que se pueda detectar actividad cardíaca"

La Associated Press llamó y envió un correo electrónico a Emory el martes para obtener comentarios. No está claro por qué Emory decidió dar a luz al bebé. La Associated Press también ha intentado contactar a Newkirk.

La familia de Smith dijo que los médicos de Emory les informaron que no se les permitía retirar los dispositivos que la mantenían respirando porque la ley estatal prohíbe el aborto después de que se pueda detectar actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.

El fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, emitió posteriormente un comunicado diciendo que la ley no requería que los profesionales médicos mantuvieran a una mujer declarada con muerte cerebral con soporte vital.

"Retirar el soporte vital no es una acción 'con el propósito de terminar un embarazo'", enfatizó Carr.

Newkirk dijo que a Smith le encantaba ser enfermera en Emory. También tiene un hijo de 7 años. Su familia celebró su 31 cumpleaños el domingo con varios grupos activistas. Newkirk no habló en el evento.

"Soy su madre", dijo Newkirk a WXIA. "No debería estar enterrando a mi hija. Mi hija debería estar enterrándome a mí".



Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.