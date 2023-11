Muere Henry Kissinger, protagonista de la política internacional

El Dr. Henry Kissinger, un respetado erudito y estadista estadounidense que tuvo una notable influencia tanto en el país como en el mundo, murió este miércoles a la edad de 100 años en su casa de Connecticut, informó la Kissinger Associates, Inc.

Kissinger, sobreviviente del Holocausto y profesor de Harvard que se convirtió en un destacado diplomático estadounidense, fue un maestro en el arte de la política e ícono de la cultura pop, amado por sus admiradores y odiado por sus detractores.

Como principal asesor de política exterior del presidente Richard Nixon, Kissinger ayudó a establecer la gran estrategia internacional de la nación para salir de una guerra impopular y trazar sus relaciones con dos potencias comunistas rivales. En el segundo mandato de Nixon, Kissinger tuvo que navegar en el contexto del escándalo Watergate que atrajo la atención de su comandante en jefe y finalmente obligó al presidente a dimitir. Mientras tanto, defendió ferozmente su propio territorio político.

“Mi preocupación predominante durante Watergate no fueron las investigaciones que ocuparon los titulares del día. Fue para mantener la credibilidad de Estados Unidos como potencia importante”, escribió Kissinger en sus memorias de 1982 “Years of Upheaval”. “Me convertí en el punto focal de un grado de apoyo sin precedentes para un funcionario no electo. Era como si el público y el Congreso sintieran instintivamente el peligro nacional y crearan un centro sustituto en torno al cual pudiera agruparse el propósito nacional”.

Kissinger negoció la salida de Estados Unidos de la desastrosa guerra de Vietnam y compartió el Premio Nobel de la Paz de 1973 con Le Duc Tho de Vietnam del Norte por un acuerdo de alto el fuego ese año. Casi dos años después, la autodenominada “paz con honor” de Nixon se derrumbó con la caída de Saigón ante el Viet Cong durante la administración del presidente Gerald Ford.

Kissinger también diseñó la política para distender la Guerra Fría con la Unión Soviética, y desempeñó un papel fundamental en la caída del gran muro diplomático que rodeó a la China comunista durante dos décadas y media. A través de su diplomacia itinerante, logró acuerdos entre Israel, Egipto y Siria tras el sorpresivo lanzamiento por parte de los países árabes de la Guerra de Yom Kippur en 1973.

Y en su partida de ajedrez diplomática contra los soviéticos, apoyó regímenes brutales acusados de abusos contra los derechos humanos, incluso en Chile y Pakistán.

Tres meses después de la irrupción del Watergate el 17 de junio de 1972, el asesor de seguridad nacional de Nixon fue confirmado como su secretario de Estado, convirtiéndose en el primer jefe de ese departamento del gabinete nacido en el extranjero. Continuó sirviendo como asesor de seguridad nacional hasta tres meses después de la renuncia de Nixon en agosto de 1974, y permaneció como secretario de Estado hasta que Ford dejó el cargo en 1977.

En el libro de 1983 “El precio del poder” (The Price of Power), el periodista Seymour M. Hersh acusó a Kissinger de ser un engañador que practicaba un doble juego. La biografía del periodista Walter Isaacson, “Kissinger”, de 1992, retrataba al exsecretario de Estado como un pragmático complicado que dominaba el arte de los matices. En su libro de 2001 “El juicio de Henry Kissinger” (The Trial of Henry Kissinger), el crítico social Christopher Hitchens lo llamó criminal de guerra. En el libro de 2015 “La sombra de Kissinger” (Kissinger’s Shadow), el historiador de izquierda Greg Grandin dijo que las guerras interminables muestran que Estados Unidos todavía estaba pagando el precio de las políticas de Kissinger. Pero el mismo año, una biografía masiva del historiador conservador Niall Ferguson retrató a Kissinger como un idealista que seguía la visión de Kant en lugar de la realpolitik de Clausewitz o Bismarck.

Para Barry Gewen, editor de Book Review del New York Times, el idealismo de Kissinger se basaba en el negativismo y el pesimismo.

“En su opinión, la tarea de los responsables de las políticas es modesta y esencialmente negativa: es decir, no guiar al mundo por un camino predeterminado hacia la justicia universal, sino enfrentar poder contra poder para frenar las variadas agresiones de los seres humanos e intentar, como sea posible, lo mejor que puedan, para evitar el desastre”, dijo Gewen en su libro de 2020 “La inevitabilidad de la tragedia: Henry Kissinger y su mundo” (The Inevitability of Tragedy: Henry Kissinger and His World).

Más recientemente, Kissinger estuvo entre los miembros de alto perfil de la junta directiva de Theranos Inc. de Elizabeth Holmes antes de que la compañía de análisis de sangre se derrumbara en 2018 en medio de acusaciones de fraude. Otro miembro de la junta era George Shultz, colega de Kissinger en la administración de Nixon, cuyo nieto trabajaba en Theranos y resultó ser un denunciante clave contra Homes.

Y Kissinger se mantuvo al día con la geopolítica incluso en una etapa avanzada de su vida. Fue criticado por sugerir en mayo de 2022 que Ucrania debería ceder algunas tierras a Rusia para lograr un acuerdo de paz. Esos comentarios se produjeron unos tres meses después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. Más tarde, hablando por videoconferencia en enero de 2023 en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Kissinger dijo que a Rusia se le debe dar la oportunidad de volver a unirse algún día al sistema internacional luego de cualquier acuerdo de paz en Ucrania y que el diálogo con el país debe continuar.

ASÍ LO VEÍAN ANALISTAS Y ACADÉMICOS

Los detractores de Kissinger lo denunciaron por el papel central que desempeñó en la expansión de la participación militar estadounidense en Vietnam, llevando una campaña de bombardeos a gran escala a Camboya y apoyando regímenes brutales en Argentina, Chile, Indonesia y Pakistán. Sus oponentes más ruidosos lo calificaron de criminal de guerra y algunos pidieron que enfrentara cargos en La Haya.

En el ámbito académico y político, Kissinger se esforzó por “proyectar el mito de ser un realpolitiker medio europeo sensato y capaz de explicar a los ingenuos Estados Unidos cómo comportarse en el escenario internacional”, según Mario Del Pero, autor del libro de 2009 “The Realista excéntrico: Henry Kissinger y la configuración de la política exterior estadounidense.

La visión del mundo de Kissinger giraba en torno a la “competencia entre grandes potencias”: la idea de que las decisiones tomadas por Estados Unidos, sus aliados y rivales generalmente están motivadas por sus intereses nacionales, más que por preocupaciones sobre otros o incluso por normas morales aceptadas.

Esta “narrativa oscura” gana fuerza “en Estados Unidos durante tiempos de gran crisis y dificultad” como los años 1970 y hoy, en lugar de durante el optimismo occidental posterior a la Guerra Fría de los años 1990, dijo Del Pero, quien es profesor de historia internacional en SciencesPo, una universidad de París.

Kissinger alcanzó un nivel de celebridad nacional poco común para un miembro del gabinete de un presidente. Apareció en portadas de revistas y portadas de periódicos. En el verano de 1971, cuando se supo de sus reuniones secretas con negociadores norvietnamitas, la revista Time escribió que “disfruta de una atención mundial y de una influencia sobre la que la mayoría de los profesores sólo leen en sus bibliotecas”.

Recibió varios premios, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad (1977), el honor civil más alto de la nación, y la Medalla de la Libertad (1986), un premio otorgado a 10 de las luminarias nacidas en el extranjero de mayor importancia cultural de Estados Unidos.

EL ASCENSO DE KISSINGER

Heinz Alfred Kissinger nació en una familia judía el 27 de mayo de 1923 en Fürth, una ciudad de la región de Baviera en Alemania. Se enfrentó a un intenso antisemitismo cuando era niño y en 1938 su familia emigró a Estados Unidos para escapar del régimen nazi de Adolf Hitler.

Kissinger se naturalizó ciudadano estadounidense el 19 de junio de 1943. Ese año se unió al ejército de EEUU, sirviendo como intérprete y oficial de inteligencia en el frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Luego ingresó a la Universidad de Harvard, donde obtuvo una licenciatura (1950), una maestría (1952) y un doctorado (1954).

El año en que recibió su doctorado, se unió a la facultad de Harvard como instructor. Se convirtió en profesor de gobierno en 1962 y dirigió el Programa de Estudios de Defensa de la universidad de 1959 a 1969.

Con el tiempo, Kissinger se estableció como un especialista en políticas cuya experiencia en seguridad fue aprovechada por el gobierno de Estados Unidos. Se desempeñó como consultor en seguridad para varias agencias federales entre 1955 y 1968, un período que abarcó las presidencias de Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

Kissinger abogó por un enfoque más pragmático para la resolución de conflictos globales y las relaciones de poder. Fue una fuerza intelectual clave detrás de la postura de “respuesta flexible” de la Casa Blanca de Kennedy hacia la Unión Soviética, rechazando la política de la administración Eisenhower de represalias nucleares masivas ante una posible agresión comunista.

Kissinger alcanzó un nuevo nivel de prominencia cuando, en 1968, el presidente electo Richard Nixon lo nombró asesor de seguridad nacional. Los dos hombres heredaron crisis de política exterior (la guerra de Vietnam y las crecientes tensiones con la Unión Soviética) y buscaron rehacer la política exterior estadounidense de acuerdo con sus propios instintos geopolíticos y filosofías de poder.​

EN LO ALTO DEL PODER

Kissinger se convirtió rápidamente en uno de los miembros clave de la administración de Nixon, y su estatura aumentó aún más después de que Nixon lo nombró 56º Secretario de Estado en el otoño de 1973. En ambos roles, Kissinger ejerció una tremenda influencia sobre la política exterior estadounidense y el Partido Blanco. Los vínculos de House con otros países, aliados y enemigos por igual. Pero su legado internacional es extremadamente polarizador: ¿fue el mejor diplomático de Estados Unidos, un realista brutal preparado para tomar decisiones difíciles en un momento de potencial armagedón? ¿O un criminal de guerra responsable de algunos de los pasajes más oscuros de la política exterior de Washington?

Los admiradores consideran que el canal secundario y la diplomacia de las cumbres de Kissinger son fundamentales para lograr una distensión con los soviéticos, que culminará en acuerdos de no proliferación nuclear como las Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas, o SALT 1, firmadas en 1972.

Mientras tanto, sus reuniones secretas llevaron a la histórica visita de Nixon a China ese mismo año, algo que sus partidarios ven como la base para el surgimiento de las relaciones chino-occidentales en las décadas posteriores, remodelando el orden global de la posguerra.

Pero para los críticos, su nombre estará vinculado para siempre no con China o Rusia sino con Camboya, donde autorizó una campaña secreta de bombardeos en masa durante la guerra de Vietnam.

Tanto él como Nixon llegaron a creer que Estados Unidos no podía ganar la guerra de Vietnam directamente, y en cambio buscaron lo que el presidente denominó “paz con honor”: las tropas estadounidenses se retiraban a cambio de un acuerdo aceptable para sus aliados en Vietnam del Sur.

Con este fin, desataron una dramática escalada de la guerra, incluida una campaña de bombardeos implacable y sin precedentes contra sus bases en la vecina Camboya.

Por orden de Nixon, Kissinger transmitió en privado la orden de que “cualquier cosa que vuele” atacara “cualquier cosa que se moviera”, y los consiguientes 2.7 millones de toneladas de artillería lanzadas sobre Camboya eclipsaron incluso lo que los Aliados soltaron del cielo durante la Segunda Guerra Mundial.

Muchos académicos creen que eso llevó a Camboya a finales de esa década hacia un genocidio que mató a más de 1.7 millones de personas, más del 20% de la población del país.

Fue este acto el que, décadas más tarde, llevó al senador Bernie Sanders, a describir a Kissinger como “uno de los secretarios de Estado más destructivos en la historia moderna de este país”, durante un debate televisado de las primarias demócratas con el exsecretaria de Estado Hillary Clinton en febrero de 2016.

Para ilustrar la continua división de Kissinger hasta bien entrados los 90 años, Clinton había sido criticada por los progresistas durante la campaña después de que ella llamara a su predecesor de la era Nixon un “amigo” en quien había confiado para recibir asesoramiento político.

Otros fueron más allá en sus críticas.

El fallecido autor Christopher Hitchens estaba entre quienes creían que Kissinger debería haber sido procesado por crímenes de guerra, como argumentó en el libro de 2001 “El juicio de Henry Kissinger”. Joseph Heller, autor de la escabrosa novela pacifista “Catch-22”, describió memorablemente a Kissinger en un libro de 1979 como “un odioso idiota que hacía la guerra con gusto”.

Camboya no es la única nación donde el legado de Kissinger es de violencia y caos. Se le acusa de apoyar al régimen militar de Pakistán durante la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971 y de respaldar la invasión indonesia de Timor Oriental en 1975. Quizás más conocido sea su papel en ayudar al dictador militar chileno Augusto Pinochet a derrocar al presidente democráticamente elegido del país, Salvador Allende, en 1973.

Kissinger temía que el “gobierno marxista elegido exitosamente” de Allende pudiera crear un precedente “insidioso” que amenazara el poder global estadounidense, le dijo a Nixon en un informe publicado en 2013 por el Archivo de Seguridad Nacional, un instituto de investigación sin fines de lucro.