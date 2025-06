Arrestan a sospechoso de balear a dos legisladores en Minnesota

BELLE PLAINE, Minn. — El sospechoso de disparar a dos legisladores de Minnesota, matando a uno de ellos, ha sido detenido, dijo un oficial de la ley.

Vance Boelter fue arrestado el domingo por la noche. El arresto fue confirmado a The Associated Press por un oficial de la ley que no discutió públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con AP bajo condición de anonimato.

La e presidenta de la Cámara de Representantes demócrata Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa en Brooklyn Park el sábado temprano en los suburbios del norte de Minneapolis. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su casa de Champlin, a unos 9 millas de distancia.

Antes el domingo, Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal, dijo en una conferencia de prensa que había una orden de arresto nacional para el sospechoso.

Evans dijo que las autoridades encontraron un auto muy temprano el domingo que creían que Boelter estaba usando, a unos pocos kilómetros de su casa en Green Isle, en la zona agrícola a aproximadamente una hora al oeste de Minneapolis. También dijo que encontraron evidencia en el auto que era relevante para la investigación, pero no proporcionó detalles.

El domingo por la noche, la senadora estadounidense Amy Klobuchar compartió una declaración de Yvette Hoffman expresando agradecimiento por el apoyo público recibido.

“John está soportando muchas cirugías en este momento y está cada hora más cerca de salir de peligro,” dijo Yvette Hoffman en un mensaje de texto que Klobuchar publicó en las redes sociales. “Recibió 9 impactos de bala. Yo recibí 8 y ambos somos increíblemente afortunados de estar vivos. Estamos destrozados y devastados por la pérdida de Melissa y Mark. No tenemos palabras. Nunca hay lugar para este tipo de odio político.”

Las autoridades nombraron a Boelter, de 57 años, como sospechoso, diciendo que llevaba una máscara mientras se hacía pasar por un oficial de policía, incluso presuntamente alterando un vehículo para que pareciera un coche de policía.

Evans confirmó que los investigadores encontraron un sombrero de vaquero cerca del vehículo y creen que pertenecía a Boelter. El superintendente también dijo que las autoridades entrevistaron a la esposa de Boelter y otros miembros de la familia en relación con los tiroteos del sábado. Dijo que cooperaron y no estaban detenidos.

Evans proporcionó la actualización mientras un estado en tensión luchaba por entender la violencia política descarada.

El FBI había emitido una recompensa de hasta $50,000 por información que condujera a su arresto y condena. Distribuyeron una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero de vaquero color beige y pidieron al público que informara avistamientos.

Más de 100 oficiales de la ley, incluidos equipos SWAT, estaban buscando en el área, incluidas casas cercanas, dijo Evans. También dijo que habían recibido más de 400 pistas del público.

La búsqueda anterior ocurrió en el condado rural de Sibley, aproximadamente 50 millas (80 kilómetros) al suroeste de Minneapolis, donde Boelter tenía una casa con su esposa y cinco hijos. Los residentes del área recibieron una alerta de emergencia sobre el vehículo localizado que les advertía que cerraran sus puertas y coches.

Se vio a un grupo de oficiales congregados en un camino de tierra cerca del sedán oscuro abandonado. Algunos oficiales se separaron y caminaron hacia un área boscosa fuera del camino. El coche fue remolcado más tarde.

Los tiroteos ocurren mientras los líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados en medio de profundas divisiones políticas. Los legisladores dijeron que estaban perturbados por los ataques mientras los residentes de Twin Cities lamentaban.

Flores de colores brillantes y pequeñas banderas americanas se colocaron el domingo en la piedra gris mármol del Capitolio del Estado de Minnesota junto con una foto de los Hortman. La gente escribió mensajes en pequeñas notas, incluyendo, “Fuiste nuestro líder en los momentos más difíciles. Descansa en poder.”

Pam Stein llegó con flores y se arrodilló junto al memorial. Una emocionada Stein llamó a Hortman una “verdadera potencia” y “la verdadera heroína desconocida del gobierno de Minnesota.”

Esta nota fue traducida con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.