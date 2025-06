CNBC: ¿Cómo mejorar tu puntaje crediticio? No solo es pagar las deudas a tiempo

Los estadounidenses tienen un nivel de deuda de tarjetas de crédito casi récord: $1.18 billones al primer trimestre de 2025, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La deuda promedio de tarjetas de crédito por prestatario fue de $6,371 durante ese período, según datos de TransUnion, una de las tres principales compañías de informes crediticios.

Muchas personas no entienden por qué una estrategia común que puede ayudarles a pagar esa deuda, como sería liquidar a tiempo, no es suficiente para mejorar su crédito. Distinguir la realidad de la ficción es esencial para ayudarte a pagar tus deudas y aumentar tu puntaje crediticio.

Esta es la verdad detrás de un mito crediticio común:

MITO: Pagar las facturas a tiempo garantiza un puntaje crediticio alto.

REALIDAD: Tu historial de pagos es fundamental para tu puntaje crediticio. Sin embargo, no todos los pagos de facturas reciben el mismo trato, y pagar a tiempo no es lo único que cuenta.

El puntaje crediticio es una instantánea numérica de tres dígitos, que suele oscilar entre 300 y 850, y que permite a los prestamistas saber la probabilidad de que pagues un préstamo. El puntaje promedio del estadounidense es de 715, según datos de febrero de la marca de calificación crediticia FICO.

Esto es lo que necesitas saber sobre los pagos puntuales y tu crédito

No todos los pagos de deudas influyen en tu puntaje crediticio.

"Quizás estés pagando puntualmente el alquiler con opción a compra, la matrícula de una escuela privada, los servicios públicos o internet todos los meses, y creas que esto mejora tu puntaje crediticio", dijo Yanely Espinal, directora de divulgación educativa de Next Gen Personal Finance, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación financiera. "Pero muchos de estos no son tipos de pago tradicionales y no se reportan a las agencias de crédito, por lo que no tienen ningún impacto".

Por ejemplo, realizar pagos puntuales en préstamos "compre ahora y pague después" (BNPL) podría no mejorar tu puntaje crediticio, a pesar de que el 62% de los usuarios de BNPL creen erróneamente que sí lo harán, según una nueva encuesta de LendingTree.

Si bien algunos proveedores de BNPL reportan ciertos préstamos a las agencias de crédito, esta no es una práctica universal. Los usuarios de BNPL pueden sufrir un impacto crediticio negativo si se atrasan en sus pagos.

“Algunos prestamistas de BNPL reportan pagos atrasados, lo que puede perjudicar su puntaje crediticio”, afirmó Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree y autor de “Pregunte, Ahorre, Gane Más”.

Una manera fácil de verificar qué pagos influyen en su crédito y cuáles no: revise tu informe crediticio. Puedes obtenerlo gratuitamente, semanalmente, para cada una de las principales agencias de informes crediticios en Annualcreditreport.com.

Las tres agencias nacionales de informes crediticios Equifax, Experian y TransUnion, anunciaron cambios significativos en el informe de deudas de cobro médico para ayudar a los consumidores que enfrentan facturas médicas inesperadas. Estas medidas conjuntas eliminarán casi el 70% de las líneas comerciales de deuda médicas de los informes crediticios del consumidor, un paso tomado después de meses de investigación de la industria.

Obtén una calificación A+ en el uso del crédito

Si bien el historial de pagos puede representar el 35% de tu puntaje, según FICO, no es el único factor importante. La cantidad que debe en relación con el crédito disponible (conocido como "utilización del crédito") es casi igual de importante, representando aproximadamente el 30% del puntaje.

Una mayor utilización puede perjudicar su puntaje. Procura usar menos del 30% de tu crédito disponible en todas las cuentas, según expertos en crédito, y mantenlo por debajo del 10% si realmente deseas mejorar tu puntaje crediticio.

Un estudio de LendingTree de 2024 reveló que los consumidores con puntajes crediticios de 720 o más tuvieron una tasa de utilización del 10.2%, en comparación con el 36.2% de aquellos con puntajes crediticios de 660 a 719.

"No te conformes con una B+ cuando puedes optar por una A+", dijo Espinal, quien también es autor de "Mind Your Money" y miembro del Consejo Asesor de Bienestar Financiero Global de CNBC. “Quieres usar menos del 10% para aumentar significativamente tu puntuación”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.