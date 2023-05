“Me arrebató a mi mamá”: atropello fatal a fundadora de Tacos Delta

Un trágico atropellamiento cobró la vida de una madre y emprendedora inmigrante de Jalisco, México, fundadora de un negocio que por 42 años creó un legado en la comunidad de Silver Lake.

La señora María Esther Valdivia, de 74 años, era la fundadora de la taquería Tacos Delta, un lugar predilecto para el vecindario, y cruzando una calle no muy lejos de ahí, fue arrollada por una conductora que al parecer iba distraída.



El pasado 24 de mayo, Valdivia, madre de cuatro, abuela y bisabuela fue atropellada por un Mercedes modelo antiguo entre la avenida Scott y Glendale Boulevard a la 1:45 p.m., cuando cruzaba por la parte demarcada.

“Estamos con un dolor muy grande. Estamos devastadas porque a mi mamá me la arrebataron en un accidente evitable”, dijo Irma González, hija de María Esther.

La señora María Esther viajaba esa misma tarde a su natal México e iba a recoger a sus nietos.



“Nunca pudo recoger a sus nietos de la escuela, quedaron esperando a su abuelita”, agregó González.



La conductora, aunque no huyó de la escena, asegura la familia que iba manejando descuidada; aún no se ha informado si enfrentará algún cargo.



“Cien por ciento iba distraída. Sí, quiero justicia, porque me arrebató a mi mamá”, agregó su hija Irma.

Esta emprendedora no solo era especial para sus seres queridos, era amada y respetada por toda la comunidad.



“Que se dé cuenta a quien daño. En este mundo ella estaba para ayudar, [ella] ha visto a generaciones crecer aquí”, añadió Irma.



El negocio familiar fue fundado en 1981 y el corazón y motor era ella, aseguran. Flores y tarjetas de recordación adornan un altar hecho en su restaurante.



“La comunidad es nuestra familia, como puedes ver la muestra de cariño, han venido a darnos el pésame, tarjetas, flores”, dijo.

Sus seres queridos piden a otros mantenerse más alerta al volante.

“Pedimos que pongan atención cuando manejen porque es un dolor tan grande que no quisiera que otros pasaran por lo mismo”, dijo Irma.

La señora María Esther fue llevada con vida al hospital, pero sucumbió días después por sus graves heridas.

La conductora, según la policía, no iba bajo efecto de sustancias tóxicas.