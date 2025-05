Macy's recortó el miércoles sus previsiones de beneficios para todo el año a pesar de que superó las expectativas de ganancias trimestrales de Wall Street, ya que el consejero delegado del minorista dijo que subirá los precios de ciertos artículos para compensar los aranceles.

En un comunicado de prensa, el operador de grandes almacenes dijo que redujo sus perspectivas de ganancias debido al aumento de los aranceles, más promociones y "cierta moderación" en el gasto discrecional. Sin embargo, Macy's mantuvo su previsión de ventas para todo el año.

Para el ejercicio fiscal 2025, Macy's espera ahora un beneficio ajustado por acción de entre $1.60 y $2, frente a su previsión anterior de entre $2.05 y $2.25. Reafirmó su previsión de ventas para todo el año de entre $21,000 y $21,400 millones lo que supondría un descenso desde los $22,290 millones del año completo más reciente.

En una entrevista con CNBC, el CEO Tony Spring dijo que entre 15 y 40 centavos por acción del recorte de las previsiones se debe a los aranceles. Dijo que alrededor del 20% de la mercancía de la compañía proviene de China.

Macy's subirá algunos precios y dejará de vender ciertos artículos para mitigar el impacto de los aranceles, añadió.

"Nos enfrentamos tanto a la demanda como al aumento de los costes", dijo. "Y para navegar por eso, tenemos una serie de escenarios diferentes para tratar de averiguar cuál será la realidad, y queremos que nuestra orientación refleje la flexibilidad de esa incertidumbre, para que podamos reaccionar en tiempo real a la forma en que servimos o servimos mejor al consumidor."

Spring dijo que la empresa será "quirúrgica" con los cambios de precios.

"No se trata de un planteamiento único", dijo. "Habrá artículos que tendrán el mismo precio que hace un año. Habrá, selectivamente, artículos que pueden ser más caros, y hay artículos que puede que no tengamos porque el precio no se corresponde con la calidad o el valor percibido por el consumidor".

Así es como le fue a Macy's durante su primer trimestre fiscal, en comparación con lo que Wall Street anticipaba, según una encuesta de analistas realizada por LSEG:

Beneficios por acción: 16 centavos ajustados frente a 14 centavos esperados

Ingresos: $4,600 millones, frente a los $4,500 millones previstos

En el periodo de tres meses que finalizó el 3 de mayo, el beneficio neto de la empresa fue de $38 millones, o 13 centavos por acción, frente a los $62 millones, o 22 centavos por acción, del periodo anterior. Las ventas cayeron desde los $4,850 millones del trimestre anterior. Excluyendo algunos gastos extraordinarios, como los de reestructuración, el beneficio ajustado por acción fue de 16 centavos.

Las acciones de la empresa bajaron más de un 2% en las primeras operaciones del miércoles.

La incertidumbre económica — incluidos los anuncios de aranceles intermitentes del presidente Donald Trump — ha complicado los planes de reconversión de Macy's. El minorista con sede en Nueva York lleva más de un año en un esfuerzo de tres años para convertirse en un negocio más pequeño, pero más saludable.

Está cerrando las tiendas más débiles e invirtiendo en las partes más fuertes de la empresa, como los grandes almacenes de lujo Bloomingdale's y la cadena de belleza Bluemercury. También ha intentado mejorar la experiencia del cliente, por ejemplo acelerando las entregas en línea y añadiendo personal a las tiendas.

Spring dijo a los analistas en la llamada de resultados que el impacto de los aranceles en las perspectivas de Macy's incluye los costes adicionales del inventario importado previamente bajo los aranceles del 145% de China, que desde entonces se han reducido al 30%. Dijo que las perspectivas no incluyen un posible aumento de los aranceles en la Unión Europea o cualquier otro socio comercial de Estados Unidos.

Trump amenazó recientemente con aplicar, y luego retrasó, un arancel del 50% a la UE.

Macy's vende una mezcla de marcas privadas de banda nacional, que se venden exclusivamente en sus tiendas y en su sitio web. Spring dijo a CNBC que la compañía ha reducido la proporción de sus marcas privadas que proviene de China a alrededor del 27%, una caída desde el 32% del año pasado y más del 50% antes de la pandemia de COVID.

El CFO Adrian Mitchell dijo en la llamada de ganancias de la compañía que Macy's ha tomado medidas para mitigar el impacto de los aranceles en las marcas nacionales que vende. Dijo que la compañía ha renegociado pedidos con proveedores, cancelado algunos pedidos y retrasado otros.

"Hemos podido obtener algunos descuentos de proveedores, lo cual nos ha sido útil, pero también estamos absorbiendo parte de ese precio", dijo.

Y en algunos casos, Macy's mantiene los precios igual a pesar de los costos más altos para atraer a clientes conscientes del valor y ganar cuota de mercado de los competidores, agregó Mitchell.

Spring dijo en la llamada de ganancias de la compañía el miércoles que las ventas de Macy's fueron más fuertes en marzo y abril en comparación con febrero, atribuyendo parte de eso a la mejora del clima. Hasta ahora, las tendencias de ventas en el segundo trimestre han estado por encima de las de marzo y abril, agregó.

Macy's planea cerrar alrededor de 150 tiendas con bajo rendimiento en todo el país para principios de 2027.

En el primer trimestre fiscal, la marca homónima de Macy's se mantuvo como la más débil. Las ventas comparables en los negocios propios y licenciados de Macy's, además de su mercado en línea, disminuyeron un 2.1% año tras año.

Sin embargo, cuando Macy's eliminó las tiendas que planea cerrar, las tendencias se veían ligeramente mejor. Las ventas comparables de su negocio en marcha, incluyendo su negocio propio y licenciado y el mercado en línea, disminuyeron un 1.9%

Por otro lado, las ventas comparables en Bloomingdale's aumentaron un 3.8% año tras año, incluyendo sus negocios propios, licenciados y de mercado. Las ventas comparables en Bluemercury subieron un 1.5% año tras año.

Para intentar mejorar sus tiendas homónimas, Macy's ha invertido en 50 ubicaciones, denominadas las "Primeras 50", con más personal, exhibiciones más nítidas y cambios en su mezcla de mercancía. Ha ampliado esa iniciativa a 75 tiendas adicionales, llevando el total a 125 ubicaciones que han recibido mayor atención. Eso es un poco más de un tercio de las 350 ubicaciones homónimas que Macy's planea mantener abiertas.

Esas 125 ubicaciones tuvieron un mejor desempeño que la marca general de Macy's. Las ventas comparables entre esas tiendas renovadas propias y licenciadas por Macy's bajaron un 0.8% en comparación con el período del año anterior.

En la llamada de ganancias de Macy's en marzo, antes de que Trump hiciera varios movimientos arancelarios repentinos que desconcertaron a las empresas e inversores, Spring dijo que la guía de la compañía "asume un cierto nivel de incertidumbre" sobre el panorama económico. Dijo que incluso el cliente adinerado de Macy's "está tan incierto y confundido y preocupado por lo que está sucediendo".

A principios de esta primavera, Macy's anunció algunos cambios clave en el liderazgo, incluyendo un nuevo director financiero. El nuevo CFO de Macy's, Thomas Edwards, comenzará el 22 de junio. Anteriormente se desempeñó como director financiero y director de operaciones de Capri Holdings, la empresa matriz de Michael Kors. Sucederá a Mitchell, quien está dejando Macy's.

Hasta el cierre del martes, las acciones de Macy's han bajado alrededor del 29% en lo que va del año. Eso está por detrás de las ganancias de casi el 1% del S&P 500 durante el mismo período. Las acciones de Macy's cerraron el martes a $12.04 por acción, llevando el valor de mercado del minorista a $3,350 millones.

