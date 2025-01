Trump viaja a California y recorre las áreas devastadas por los incendios forestales

LOS ÁNGELES - El presidente Donald Trump inspeccionó el viernes las zonas de desastre en California y Carolina del Norte y dijo que estaba considerando "deshacerse" de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), lo que representa la última señal de cómo está sopesando cambios radicales en la organización central del país para responder a los desastres.

En California, devastada por los incendios, los líderes demócratas del estado presionaron a Trump para que otorgara la asistencia federal que ha amenazado con suspender, y algunos dejaron de lado sus diferencias pasadas para colmarlo de elogios. Trump, a su vez, presionó a los funcionarios locales para que renunciaran a los requisitos de permisos para que la gente pudiera reconstruir de inmediato. También prometió que los permisos federales se otorgarían con prontitud.

En lugar de que la asistencia financiera federal fluya a través de FEMA, el presidente republicano dijo que Washington podría proporcionar dinero directamente a los estados. Hizo estos comentarios durante su visita a Carolina del Norte, que todavía se está recuperando meses después del huracán Helene, en el primer viaje de su segundo mandato.

"FEMA ha sido una gran decepción. Es muy burocrática y muy lenta", afirmó Trump.

El presidente fue recibido en California por el gobernador Gavin Newsom, un crítico de Trump al que el mandatario menosprecia con frecuencia. Ambos conversaron amablemente e hicieron gestos de cooperación a pesar de su amarga historia.

"Vamos a necesitar su apoyo. Vamos a necesitar su ayuda", le dijo Newsom a Trump. "Usted estuvo allí para nosotros durante el COVID. No lo olvido y tengo todas las expectativas de que podamos trabajar juntos para lograr una recuperación rápida", agregó.

Newsom ha elogiado a Trump antes cuando buscaba ayuda del gobierno federal. En los primeros meses de la pandemia de coronavirus, calificó a Trump de "considerado" y "colaborador".

Trump sobrevoló varios barrios devastados en el Marine One, el helicóptero presidencial, antes de aterrizar en Pacific Palisades, una comunidad muy afectada que alberga a algunos de los ricos y famosos del sur de California. Acompañado por la primera dama Melania Trump, caminó por una calle donde todas las casas se quemaron, conversando con los residentes y los oficiales de policía.

Es necesario ver los daños de primera mano para comprender su enormidad, dijo Trump después. Los incendios, que continúan ardiendo, podrían terminar siendo los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos.

"Es devastación. Realmente es una incineración", indicó Trump.

La breve pero amistosa interacción de Trump con Newsom contradijo la postura de confrontación que había mostrado hacia California más temprano ese día. Incluso en el avión camino a Los Ángeles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, estaba usando el apodo despectivo que Trump le puso al gobernador, "Newscum", y le dijo a los periodistas que "ha hecho daño a la gente de su estado" y que el presidente estaba de visita para presionar a Newsom y otros funcionarios "para que hagan lo correcto por sus ciudadanos".

Trump expresó que los residentes de Los Ángeles que perdieron sus hogares deberían poder regresar a sus propiedades inmediatamente para limpiarlas, y agregó que varios le dijeron que pasarán meses antes de que puedan reconstruirlas.

La alcaldesa Karen Bass dijo que los residentes deberían poder regresar a sus hogares en el transcurso de una semana, pero que mantener a las personas a salvo de materiales peligrosos es una prioridad máxima. Agregó que la ciudad estaba facilitando el proceso para obtener permisos, pero Trump la interrumpió repetidamente mientras intentaba explicar los esfuerzos de la ciudad. Él restó importancia a las preocupaciones sobre las toxinas y dijo: "¿Qué son los desechos peligrosos? Vamos a tener que definir eso".

Trump tiene una larga historia de minimizar los riesgos del asbesto. En su libro de 1997, "The Art of the Comeback", calificó el asbesto como "el mejor material ignífugo jamás utilizado" y "100% seguro, una vez aplicado", y afirmó que el movimiento contra el aislante estaba liderado por la mafia, "porque a menudo eran empresas relacionadas con la mafia las que se encargaban de la eliminación del asbesto".

Antes de volar a California, Trump reiteró que quiere obtener concesiones del estado liderado por los demócratas a cambio de asistencia por desastre, incluidos cambios en las políticas del agua y requisitos de que los votantes deben mostrar una identificación al emitir su voto.

Más allá de las críticas de Trump a FEMA, ha sugerido limitar el papel del gobierno federal en la respuesta a los desastres, haciéndose eco de los comentarios de sus aliados conservadores que han propuesto reducir la financiación y la responsabilidad.

"Me gustaría que los estados se hicieran cargo de los desastres", dijo en Carolina del Norte. "Que el estado se ocupe de los tornados, los huracanes y todas las demás cosas que suceden", agregó.

Trump ha colmado de desdén a los dirigentes de California por las políticas hídricas que, según él, empeoraron los recientes incendios. Dijo que "echaría un vistazo a un incendio que podría haberse apagado si hubieran dejado que el agua fluyera, pero no la dejaron fluir".

En Los Ángeles, se reunió con miembros del Congreso y funcionarios locales de ambos partidos en una reunión que por momentos fue polémica. Trump volvió a sugerir el uso de la asistencia federal para desastres como moneda de cambio durante negociaciones legislativas no relacionadas, o como palanca para persuadir a California de que cambie sus políticas hídricas.

"Jugar a la política con los medios de vida de las personas es inaceptable y una bofetada a las víctimas de los incendios forestales del sur de California y a nuestros valientes socorristas", expresó recientemente el representante Young Kim, republicano del condado de Orange, al sur de Los Ángeles.

Trump se ha centrado en las políticas hídricas de California, específicamente en los esfuerzos de conservación de peces en la parte norte del estado.

Michael Coen, quien se desempeñó como jefe de personal de FEMA durante la administración del expresidente Joe Biden, dijo que Trump estaba "mal informado" sobre una agencia que brinda ayuda crítica a los estados cuando se ven abrumados por una catástrofe.

Además, Coen criticó la idea de poner condiciones a la ayuda.

"Se van a elegir ganadores y perdedores en cuanto a qué comunidades van a recibir apoyo del gobierno federal. Creo que el pueblo estadounidense espera que el gobierno federal esté ahí para ellos en su peor día, sin importar dónde vivan", manifestó.

Trump eligió a Cameron Hamilton, un ex SEAL de la Marina con experiencia limitada en la gestión de desastres naturales, como director interino de FEMA.

El viaje del viernes podría dar lugar a algunas conversaciones incómodas sobre el cambio climático, al que Trump ha restado importancia y negado. Tanto el huracán Helene como los incendios de Los Ángeles se vieron exacerbados por el calentamiento global.

En el caso de Helene, un estudio realizado por científicos internacionales del clima en World Weather Attribution concluyó que el cambio climático aumentó las precipitaciones de la tormenta en un 10%. En California, el estado sufrió un otoño e invierno secos récord (su tradicional temporada de lluvias), lo que hizo que el área alrededor de Los Ángeles fuera más vulnerable a los incendios.

"Esto simplemente está rompiendo nuestra zona de confort de lo que se supone que es normal", dijo la investigadora de la Universidad de Oregon, Amanda Stasiewicz.

Trump planea realizar un mitin el sábado en Las Vegas después de sus visitas a Carolina del Norte y California.