Acusan de asesinato a dos hombres por la muerte del actor Johnny Wactor en Los Ángeles

Dos personas fueron acusadas de asesinato este lunes por la muerte a tiros del actor Johnny Wactor, de 37 años, quien falleció en mayo cuando se encontró a un grupo de ladrones de convertidores catalíticos en el centro de Los Ángeles.

La semana pasada, cuatro personas fueron arrestadas en relación con el asesinato.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, presentó los cargos este lunes durante una conferencia de prensa junto al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Dominic Choi.

Los cargos más graves fueron presentados contra Robert Barceleau, de 18 años, de Huntington Park, quien fue acusado de asesinato, incluida una acusación de circunstancia especial de matar durante un robo.

La acusación de circunstancia especial podría llevar a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Barceleau también fue acusado de intento de robo y hurto mayor, ambos con acusaciones de que tenía un arma de fuego.

Sergio Estrada, de 18 años, también fue acusado de asesinato, pero sin la acusación de circunstancia especial. También fue acusado de intento de robo y hurto mayor, ambos también presuntamente armado con un arma de fuego.

Leonel Gutiérrez, de 18 años, fue acusado de intento de robo y hurto mayor por malversación de fondos, ambos con acusaciones de que estaba armado. El cuarto sospechoso en el caso, Frank Olano, de 22 años, de Inglewood, fue acusado de ser cómplice del asesinato, junto con recibir propiedad robada y tres cargos de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

"Sabemos que están asociados con la pandilla Florencia 13, pero no sabemos en que medida", dijo Ryan Rabbett, teniente de la unidad de homicidios del LAPD durante la conferencia de prensa de este lunes en la cual se presentaron los cargos.

Amigos y familiares del actor asesinado piden que el fiscal de distrito George Gascón imponga penas severas contra los presuntos asesinos.

La familia y los amigos de Johnny Wactor hablaron este lunes antes de que se presentaran los cargos contra los cuatro sospechosos. Duante la conferencia de prensa se leyeron los comentarios de la madre de Wactor. Los familiares están esperando cargos "más severos" y todas las mejoras de sentencia disponibles, dijo Scarlett Wactor en un comunicado.

"Esto está lejos de terminar", dijo Scarlett Wactor en el comunicado. "Pedimos a todos que sigan rezando para que se apliquen las penas más severas".

La manifestación y la conferencia de prensa se llevan a cabo cuatro días después de las redadas matutinas de la policía de Los Ángeles que resultaron en cuatro arrestos en relación con el asesinato.

Los registros de la cárcel muestran que Barceleau, Gutiérrez y Olano están detenidos bajo fianza de 2 millones de dólares. No había registros de Estrada en el sistema penitenciario.

Los ladrones de convertidores catalíticos tenían el coche de Wactor elevado con un gato hidráulico cuando se encontró con ellos el 25 de mayo cuando regresaba al coche con un amigo después de un turno de camarero en el bar/restaurante Level 8 cercano.

Los investigadores han dicho que uno de los hombres abrió fuego contra Wactor sin provocación.

Los convertidores catalíticos son objetivos populares para los ladrones porque son ricos en metales preciosos que se pueden revender.

“El dolor es mi compañero constante”, dijo Scarlett Wactor la semana pasada frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, donde sus partidarios pidieron a cualquier persona con información sobre el caso que se presente.

“Me prometió que estaría aquí conmigo hoy. No puedo desearle un feliz cumpleaños el 31 de agosto. Habría cumplido 38 años. No puedo preguntarle si volverá a casa para Navidad. No puedo preguntarle cómo le fue en el día, si va a escalar. Ya no recibo ninguna de esas cosas por lo que hizo esta gente”.

Tras la noticia de los arrestos del jueves, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió un comunicado.

“Quiero agradecer al Departamento de Policía de Los Ángeles por su colaboración y su arduo trabajo en este caso y por sus continuos esfuerzos para mantener a los angelinos a salvo y hacer justicia a las víctimas de la violencia”, dijo Bass.

“Ahora debemos asegurarnos de que los responsables de este acto descarado y atroz rindan cuentas por completo”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó fotos de cámaras de seguridad de los hombres que se cree que mataron a Wactor e imágenes de un coche de huida supuestamente robado.

Wactor apareció en casi 200 episodios de “General Hospital” entre 2020 y 2022. Sus otros créditos incluyen “Westworld”, “The OA”, “NCIS”, “Station 19”, “Criminal Minds” y “Hollywood Girl”.

