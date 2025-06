Quiénes figuraban en las listas del presunto atacante de Minnesota

Entre los nombres en las "listas" dejadas por el pistolero acusado de matar a una legisladora de Minnesota y herir a otro se encontraban personas de Illinois, informaron a la prensa las autoridades que investigan el crimen.

El sospechoso, Vance Boelter, de 57 años, está acusado de hacerse pasar por un agente de policía y disparar mortalmente a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes Melissa Hortman y a su esposo, Mark, en su casa la madrugada del sábado en los suburbios del norte de Minneapolis. Las autoridades afirman que también disparó al senador demócrata John Hoffman y a su esposa, Yvette. Ambos resultaron heridos en su residencia, a unas 9 millas de distancia.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Boelter se entregó a la policía el domingo después de que lo encontraran en el bosque cerca de su casa, tras una intensa búsqueda que comenzó la madrugada del sábado cerca de Minneapolis.

Según Joe Thompson, fiscal federal interino de Minnesota, Boelter tenía cuadernos con listas de funcionarios electos estatales y federales de Minnesota, junto con algunos nombres de funcionarios de otros estados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Esto es lo que hay que saber sobre el caso hasta el momento:

¿Quiénes figuraban en las listas del presunto pistolero de Minnesota?

Se encontró una lista de unos 70 nombres en escritos recuperados del falso vehículo policial en la escena del crimen, según informaron dos agentes del orden que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a revelar detalles de la investigación en curso.

Los agentes señalaron que también se recuperaron varios cuadernos y escritos adicionales en su investigación.

Entre los escritos se encontraban nombres de legisladores estatales y federales y líderes comunitarios destacados, junto con defensores del derecho al aborto e información sobre centros de salud, según los agentes.

Un funcionario de Minnesota informó a AP que legisladores que se habían manifestado abiertamente a favor del derecho al aborto figuraban en la lista. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, indicó que los nombres incluían a personas de Illinois, Wisconsin, Michigan, Iowa y otros estados.

La Policía Estatal de Illinois afirmó estar "en comunicación con personas en Illinois cuyos nombres figuraban en una de las listas encontradas".

"La información que el pistolero había recopilado, posiblemente en papel y en formato electrónico, contenía muchas imprecisiones y debe contextualizarse adecuadamente antes de compartirla con las personas mencionadas. Los agentes especiales de la ISP la han estado verificando durante la noche", declaró la Policía Estatal de Illinois (ISP, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Sin embargo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, se negó a calificar la evidencia como una "lista negra" cuando se le preguntó al respecto el lunes.

"Había una lista en el auto que se recuperó antes de que arrestaran al agresor, y a esa lista se le denominaba lista negra. Incluye a políticos de Minnesota", declaró Pritzker. "Más tarde, mientras el FBI y la policía de Minnesota visitaban los distintos lugares donde vivía este hombre, recuperaron dispositivos y otros documentos con 600 nombres. Una mezcolanza. Reunieron todo eso y, con el deseo de responder a las preguntas de los medios y otras autoridades, el FBI decidió publicar la lista. No es, como me han dicho, una lista negra. Las personas de esa lista no fueron blanco de ningún ataque", agregó.

Boelter planeó su ataque cuidadosamente investigando a sus posibles víctimas y a sus familias, vigilando sus hogares y tomando notas, dijo Thompson, añadiendo que las anotaciones "parecen haberse realizado en varias ocasiones a lo largo de al menos meses".

¿Cómo comenzaron los tiroteos de Minnesota?

Los Hoffman fueron atacados primero en su casa de Champlin la madrugada del sábado. Una denuncia penal indicaba que su hija adulta llamó al 911 para denunciar que una persona enmascarada había llamado a la puerta y disparado a sus padres.

Tras enterarse de que un legislador había recibido un disparo en la cercana Brooklyn Park, la policía envió agentes de patrulla a revisar la casa de los Hortman.

La policía de Brooklyn Park llegó justo a tiempo para ver cómo Boelter disparaba a Mark Hortman a través de la puerta abierta de la vivienda, según la denuncia. Afirma que intercambiaron disparos con Boelter, quien huyó al interior de la vivienda antes de escapar del lugar. Melissa Hortman fue encontrada muerta en el interior, según la denuncia.

Evans afirmó que la violencia probablemente habría continuado si los agentes de Brooklyn Park no hubieran revisado la casa de Hortman, lo que provocó la huida de Boelter.

Las autoridades afirmaron que Boelter se hizo pasar por policía, e incluso presuntamente alteró un vehículo para que pareciera una patrulla.

Un legislador de Minnesota declaró que el perro de Hortman tuvo que ser sacrificado tras recibir un disparo en el ataque.

“Sus hijos tuvieron que sacrificarlo después de enterarse de que sus padres habían sido asesinados”, publicó la representante Erin Koegel en la plataforma de redes sociales X. “Gilbert no iba a sobrevivir. Melissa amaba a ese perro. Lo entrenó como perro de servicio. ¡Reprobó la escuela y ella estaba tan feliz de que reprobara para poder quedarse!"

Boelter también fue a las casas de otros dos legisladores para perpetrar más matanzas la noche del tiroteo, según declaró un fiscal federal.

Sin embargo, uno de los legisladores no se encontraba en casa y el sospechoso abandonó la otra vivienda tras la llegada de la policía, según declaró el fiscal federal interino Joseph Thompson en una conferencia de prensa el lunes.

Las autoridades se negaron a identificar a los otros dos funcionarios electos a quienes Boelter presuntamente acosó, pero que escaparon ilesos.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Melissa Hortman residió toda su vida en el área de Minneapolis y se convirtió en una poderosa líder demócrata en la profundamente dividida legislatura estatal.

Fue electa para la Cámara de Representantes de Minnesota en 2004, y contribuyó a la aprobación de iniciativas liberales como almuerzos gratuitos para estudiantes de escuelas públicas en 2023 como presidenta de la cámara. Este año, ayudó a superar un impasse presupuestario que amenazaba con paralizar el gobierno estatal.

El senador estatal John Hoffman y su esposa, quienes recibieron disparos en su casa en Champlin, un suburbio de Minneapolis, se recuperaban de heridas sufridas por múltiples disparos.

Hoffman preside el comité del Senado que supervisa el gasto en recursos humanos.

También formó parte de una junta estatal de desarrollo laboral con Boelter, quien fue nombrado dos veces miembro de la junta. No quedó claro si se conocían o qué tan bien.

¿Quién es Vance Boelter?

Amigos y excolegas entrevistados por AP describen a Boelter como un cristiano devoto que asistía a una iglesia evangélica y asistía a los mítines de campaña del presidente Donald Trump.

Tenía opiniones profundamente religiosas y políticamente conservadoras, y hace dos años declaró ante una congregación en África que Estados Unidos se encontraba en una "mala situación" donde la mayoría de las iglesias no se oponían al aborto.

Sus amigos también dicen que no hablaba de política a menudo y que no parecía extremista.

Boelter fue designado políticamente y formó parte de la misma junta estatal de desarrollo laboral que Hoffman, según los registros, aunque no quedó claro si se conocían o qué tan bien.

Apenas horas después del tiroteo, Boelter envió un mensaje de texto a sus amigos para disculparse por sus acciones, aunque no dijo que lo había hecho.

“Estaré ausente por un tiempo. Quizás muera pronto, así que solo quiero que sepan que los quiero mucho y que ojalá no hubiera terminado así”, escribió en mensajes vistos por AP.

El sospechoso de matar a una legisladora de Minnesota y herir a otro ha sido detenido, poniendo fin a una búsqueda masiva de casi dos días.

¿Cuál fue el motivo?

Las autoridades no dieron un motivo al anunciar el arresto de Boelter, aunque previamente habían dicho que los ataques tenían "motivaciones políticas".

“Déjenme decirles esto: ha habido mucha cobertura de prensa, especulación y debate sobre un manifiesto. No he visto nada parecido a un manifiesto al estilo de Unabomber”, dijo Thompson. “En sus escritos, tenía muchísimos cuadernos llenos de planes, listas de nombres y esfuerzos de vigilancia que realizó para vigilar y localizar los domicilios y las relaciones de los familiares con estos funcionarios electos, pero no he visto nada que implique algún tipo de discurso o manifiesto político que identifique claramente qué lo motivó”.

Thompson dijo que el motivo principal era "salir a asesinar gente".

“Todos eran funcionarios electos”. Todos eran demócratas. Más allá de eso, creo que es demasiado especulativo para que cualquiera que haya revisado estos materiales pueda saber y decir qué lo motivó en términos de ideología o problemas específicos", dijo.

¿Dónde encontró la policía al sospechoso?

El domingo, las autoridades localizaron un vehículo abandonado que Boelter había estado usando en la zona rural del condado de Sibley, donde vivía. Un oficial informó que creyó haber visto a Boelter corriendo hacia el bosque, según la policía. La policía desplegó 20 equipos tácticos diferentes para buscarlo.

Durante la búsqueda, la policía confirmó que alguien estaba en el bosque y buscó durante horas, utilizando un helicóptero y oficiales a pie, hasta que encontraron a Boelter. Se entregó a la policía y se arrastró hasta los oficiales en el bosque antes de ser esposado, dijeron las autoridades.

La búsqueda de Boelter fue la "mayor cacería humana en la historia del estado", dijo el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

¿Cuáles son los cargos?

Boelter fue acusado de asesinato federal y delitos de acecho. Ya enfrenta cargos estatales, incluyendo asesinato e intento de asesinato.

Thompson afirmó que era prematuro determinar si el Departamento de Justicia solicitaría la pena de muerte, pero señaló que esta era una de las opciones disponibles para el gobierno, considerando los cargos. Los cargos presentados en la denuncia penal podrían ser modificados por la fiscalía, ya que buscan una acusación formal ante un gran jurado como requisito previo para llevar el caso a juicio.