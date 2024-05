El juicio contra Trump se reanuda este jueves en Manhattan con la defensa interrogando a Cohen

NUEVA YORK — Mientras el caso de los fiscales para obtener silencio contra Donald Trump se acerca a su fin, su testigo estrella volverá a estar en el banquillo este jueves mientras los abogados defensores intentan socavar el testimonio crucial de Michael Cohen que implica al expresidente.

El juicio, ahora en su cuarta semana de testimonios, se reanudará en Manhattan con un interrogatorio potencialmente explosivo de la defensa a Cohen, cuya credibilidad podría determinar el destino del presunto candidato presidencial republicano en el caso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Cohen es el último testigo de los fiscales, al menos por ahora, mientras intentan demostrar que Trump planeó suprimir una historia dañina que temía que arruinaría su campaña presidencial de 2016 y luego falsificó registros comerciales para encubrirla.

Como no se espera que la defensa llame a muchos testigos, el contrainterrogatorio de Cohen es un momento crucial para el equipo de Trump, que debe convencer a los jurados de que no se puede creer a su otrora leal abogado y reparador. La defensa ha sugerido que Cohen tiene la misión de derrotar al expresidente y dirá todo lo que necesite para poner a Trump tras las rejas.

Durante dos días en el estrado de los testigos, Cohen colocó a Trump directamente en el centro del supuesto plan para reprimir las historias negativas y evitar daños a su candidatura a la Casa Blanca. Cohen dijo al jurado que Trump prometió reembolsarle el dinero que adelantó y que se le informaba constantemente sobre los esfuerzos para silenciar a las mujeres que alegaban haber tenido encuentros sexuales con él. Trump niega las afirmaciones de las mujeres.

Cohen también describió una reunión en la que dice que él y Trump discutieron con Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, cómo los reembolsos por el pago de 130,000 dólares de Cohen al actor porno Stormy Daniels se pagarían como servicios legales en cuotas mensuales. Esto es importante porque los fiscales dicen que los reembolsos se registraron falsamente como gastos legales para ocultar el verdadero propósito de los pagos.

Ambas campañas confirmaron los debates.

Trump dice que los pagos a Cohen fueron categorizados apropiadamente como gastos legales y que la fiscalía es un esfuerzo por torpedear su campaña para recuperar la Casa Blanca. Su defensa ha sugerido que estaba tratando de proteger a su familia, no a su campaña, al sofocar lo que, según él, eran afirmaciones falsas y difamatorias.

Cohen le contó al jurado cómo su vida y su relación con Trump cambiaron después de que el FBI allanó su oficina, apartamento y habitación de hotel en 2018. Trump inicialmente lo colmó de afecto en las redes sociales y predijo que Cohen no se “volvería loco”. El tono de Trump cambió cuando, meses después, Cohen se declaró culpable de cargos federales de financiación de campaña y lo implicó en el plan de dinero para mantener el silencio. Trump no fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación federal.

Los fiscales intentaron mitigar los ataques de la defensa contra su testigo estrella haciéndole reconocer desde el principio sus crímenes pasados, incluida mentir al Congreso sobre un proyecto inmobiliario en Moscú que había llevado a cabo en nombre de Trump durante el fragor de la campaña de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton. Cohen admitió en el estrado de los testigos una serie de otras mentiras, incluidas muchas que, según él, estaban diseñadas para proteger a Trump. Se espera que la defensa aproveche su historial de falsedades para poner en duda su testimonio.

Luis Alejandro Medina nos actualiza desde las afueras del tribunal en el Bajo Manhattan.

El abogado defensor Todd Blanche comenzó a interrogar a Cohen el martes con preguntas no relacionadas con los cargos penales, pero diseñadas para demostrar que Cohen se volvió contra Trump porque quería fama y venganza. Blanche confrontó a Cohen con publicaciones obscenas en las redes sociales, un podcast y libros sobre el expresidente, logrando que Cohen reconociera que ha ganado millones de dólares con su nueva personalidad como uno de los críticos más feroces de Trump.

Se espera que los abogados defensores interroguen a Cohen hasta el final de este jueves. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha dicho que cerrará su caso una vez que él haya terminado de declarar, aunque podría tener la oportunidad de convocar testigos de refutación si los abogados de Trump presentan sus propios testigos.

La defensa no está obligada a llamar a ningún testigo y no está claro si los abogados lo harán. Blanche le dijo al juez Juan M. Merchán el martes que la defensa podría llamar a un perito y que aún no se había determinado si Trump subiría al estrado.

Se esperan más declaraciones impactantes.

En cualquier caso, el juicio se suspenderá el viernes para que Trump pueda asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo menor, Barron.

¿Quién es quién en el juicio de Trump por dinero secreto?

Actores clave en el histórico primer juicio penal de un expresidente de Estados Unidos.