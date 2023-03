Cuáles son las investigaciones que enfrenta el expresidente Trump

MIAMI - Un jurado de acusación en Manhattan está analizando la posibilidad de imponer cargos al expresidente Donald Trump por el supuesto pago de sobornos a una actriz de cine porno poco antes de las elecciones del 2016.

Pero esta no es la única investigación en curso contra el exmandatario ya que existen otras tres más.

A continuación, te explicamos las cuatro investigaciones contra Trump, además de una de carácter civil:

EL CASO PENAL EN MANHATTAN

El fiscal Alvin Bragg puso en marcha un jurado acusatorio para escuchar evidencias sobre el supuesto pago de dinero -$130,000- a una actriz porno, Stormy Daniels, poco antes de las elecciones del 2016.

Según las investigaciones, Trump le habría ordenado el pago de esa suma a quien por entonces era su abogado, Michael Cohen, para callar a Daniels quien asegura que tuvo relaciones sexuales con el exmandatario. Trump ha negado las acusaciones.

Cohen, quien estuvo preso tras ser hallado culpable por evasión de impuestos y por violaciones financieras durante la campaña electoral, fue uno de los testigos convocados a brindar testimonio ante el jurado acusatorio en enero pasado, según un reporte del diario The New York Times.

También prestó declaración un exasesor de Trump, Robert Costello, quien desacreditó a Cohen y le apuntó a su credibilidad.

En la actualidad, el jurado acusatorio evalúa la posibilidad o no de presentar cargos contra el expresidente. En caso que se le acuse de un delito, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente enfrente cargos.

EL CASO PENAL EN GEORGIA

El expresidente Trump también se encuentra bajo escrutinio por una investigación en Georgia, donde un jurado de acusación concluyó recientemente su investigación sobre si Trump y sus aliados interfirieron con los resultados de las elecciones del 2020.

La fiscal del Condado Fulton, Fani T. Willis ha liderado la investigación y será quien decida los cargos y quiénes los recibirán.

Se espera que su decisión se dé a conocer en mayo.

EL ATAQUE AL CAPITOLIO

Un comité de la Casa de Representantes examinó durante un año y medio el rol que Trump y sus aliados tuvieron en sus esfuerzos para mantenerse en el poder tras la derrota electoral del 2020.

El panel acusó a Trump de insurrección y conspiración para defraudar al gobierno de EEUU, según el NYT, y lo refirió al Departamento de Justicia para una posible acusación.

El referimiento fue más que nada simbólico.

El fiscal especial Jack Smith ha estado llevando adelante investigaciones sobre los intentos de Trump de dar vuelta los resultados electorales, basado en las investigaciones de otros fiscales del Departamento de Justicia que hasta el momento han presentado cargos contra 1,000 personas que participaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.

EL CASO DE LOS DOCUMENTOS

El Departamento de Justicia nombró a Jack Smith como fiscal especial para que lidere la investigación contra el expresidente Donald Trump por el manejo de documentos del gobierno tras dejar el poder en el año 2021.

En el marco de la investigación, en agosto del año pasado, el FBI allanó la residencia de Trump en el sur de Florida, conocida como Mar a Lago, donde fueron hallados unos 100 documentos, muchos de los cuales estaban marcados como “clasificados”.

La orden de allanamiento detallaba tres leyes penales: la Ley de Espionaje la cual criminaliza la retención no autorizada de secretos de seguridad nacional, obstrucción y esconder o guardar documentos del gobierno, según detalló el diario The New York Times.

EL CASO CIVIL EN EL ESTADO DE NUEVA YORK

En septiembre, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusó a Trump en una demanda civil de mentir a prestamistas y aseguradores al sobrevaluar sus activos en miles de millones de dólares.

Según reporta el NYT, en enero, un juez se negó a revocar la demanda contra Trump, lo que aumentó la posibilidad de que enfrente un juicio en el otoño.

Como se trata de un caso civil, la fiscal no puede imponer cargos penales contra Trump.