Revelaciones clave salen a la luz en audiencia sobre la implosión del sumergible Titan

El viernes concluyeron dos semanas de testimonios públicos en la investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos para determinar las causas de la implosión del sumergible Titan durante una inmersión en aguas profundas el año pasado, en la que murieron las cinco personas que iban a bordo.

Sus conclusiones se publicarán en un informe que puede incluir lo que el panel cree que causó el incidente; si hubo algún acto de mala conducta, negligencia o violación de la ley; y recomendaciones de seguridad que podrían prevenir futuras calamidades con sumergibles.

En la vista celebrada en Carolina del Sur participaron antiguos empleados y directivos de OceanGate, la empresa con sede en el estado de Washington que explotaba el Titan, algunos de los cuales hablaron públicamente por primera vez, así como expertos del sector que trataron de reconstruir la cultura de la empresa, su plan de negocio y los preparativos de la inmersión mortal.

En junio de 2023, el Titan llevaba casi dos horas descendiendo para ver los restos del Titanic en el Atlántico Norte, frente a Canadá, cuando perdió el contacto con su barco de apoyo, lo que desencadenó una búsqueda frenética. La fascinación del público no hizo más que aumentar cuando se informó de que se habían detectado "ruidos de golpes" en el lugar de la búsqueda, y en medio de la preocupación por el tiempo que podrían aguantar sus pasajeros en un estrecho tubo sin oxígeno.

A bordo viajaban Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate, de 61 años, que pilotaba el Titán; el explorador de aguas profundas Paul-Henri Nargeolet, de 77 años, que había visitado los restos del Titanic; el magnate británico Hamish Harding, de 58 años; y el empresario paquistaní Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleman, de 19 años.

Casi de inmediato, OceanGate se vio sometida a un intenso escrutinio a raíz del desastre, en parte porque se trataba de pasajeros civiles que pagaban $250,000 cada uno para participar en la expedición, pero también porque los incidentes mortales con sumergibles -de los que unos pocos son capaces de sumergirse a tanta profundidad como el Titanic- son casi inauditos.

Estas son las principales revelaciones de la audiencia de la Guardia Costera:

Las imágenes de los restos ayudaron a confirmar la implosión

Al inicio de la vista, la Guardia Costera hizo públicas fotos y vídeos del cono de cola del Titán descansando en el fondo del Atlántico, cerca de la proa del Titanic.

Aunque en la investigación inicial los guardacostas llegaron a la conclusión de que el Titán probablemente sufrió una "implosión catastrófica" porque la embarcación no pudo soportar la presión del agua en aguas profundas, el descubrimiento de los restos fue lo que les hizo estar seguros de que nadie sobrevivió, dijeron.

Los guardacostas también revelaron uno de los últimos mensajes que el Titán envió a su barco de apoyo antes de perder el contacto: "Todo bien por aquí".

Los gastos pudieron haber comprometido la seguridad, según exempleados

David Lochridge, exdirector de operaciones marinas de OceanGate, testificó que Rush estaba más preocupado por los beneficios y las medidas de reducción de costos que en construir un sumergible viable.

"Toda la idea detrás de la empresa era hacer dinero", dijo Lochridge, que se unió a OceanGate a principios de 2016 y fue despedido de su cargo después de unos dos años. "Había muy poco de ciencia".

Lochridge acabaría enzarzado en una batalla legal con OceanGate, alegando que fue despedido porque se quejó del control de calidad.

Otro exejecutivo de ingeniería, Tony Nissen, dijo que expresó su preocupación a Rush después de que el casco original del Titán -hecho de fibra de carbono experimental, que no se ha demostrado que resista repetidamente las presiones de aguas profundas- se viera comprometido después de que fuera alcanzado por un rayo durante una misión de prueba en 2018. Nissen dijo que fue despedido después de que se negó a firmar otra misión de prueba al año siguiente e incluso le había dicho a Rush: "No me voy a meter en eso", refiriéndose al Titán.

Por su parte, la exdirectora de administración de OceanGate, Amber Bay, que se unió a la empresa a principios de 2019, testificó que hubo casos en los que el negocio no pudo hacer frente a las nóminas, por lo que Rush tuvo que echar mano de su propio dinero.

"Aumentó su inversión haciendo un ingreso, y pudimos hacer frente a las nóminas", dijo, añadiendo que la situación financiera era tan delicada que también se pidió a los empleados que aplazaran sus nóminas.

La OSHA, acusada de no revisar a tiempo los problemas de seguridad

En enero de 2018, tras su despido en OceanGate, Lochridge dijo que presentó un informe de inspección de calidad sobre la construcción del Titan ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la agencia federal que supervisa la seguridad en el lugar de trabajo.

Tras el despido de Lochridge, OceanGate presentó una demanda por incumplimiento de contrato, alegando que había violado las condiciones de su empleo contractual al hablar de información confidencial con otros empleados y con representantes de la OSHA.

Pero en lugar de que la OSHA siguiera adelante con sus reclamaciones, Lochridge afirma que los representantes se limitaron a dar largas al asunto, permitiendo que OceanGate siguiera sin control alguno el diseño y la construcción del Titan.

"Creo que si la OSHA hubiera intentado investigar la gravedad de las preocupaciones que planteé en múltiples ocasiones, esta tragedia podría haberse evitado", declaró Lochridge.

Un portavoz de la OSHA respondió a NBC News que la agencia había remitido sus alegaciones a la Guardia Costera, que tiene jurisdicción para investigarlas. La agencia dijo que sólo podía revisar sus alegaciones de represalias laborales, y que "la investigación siguió el proceso y los plazos normales para un caso de represalias."

Una vez que Lochridge y OceanGate acordaron resolver su litigio a finales de 2018, la OSHA puso fin a su investigación "de conformidad con los términos del acuerdo de las partes", dijo el portavoz.

Titan nunca fue inspeccionado por una organización del sector

Roy Thomas, ingeniero de la American Bureau of Shipping, declaró que OceanGate nunca se puso en contacto con la organización, que asesora y verifica si un buque marítimo cumple las normas del sector.

Thomas dijo que la elección del material principal del casco, la fibra de carbono, que se utiliza desde hace tiempo en la industria aeroespacial, es "susceptible de fallar por fatiga" en entornos de presión en aguas profundas. Los cascos de los sumergibles suelen ser de titanio; además, la fibra de carbono es más cara.

Thomas añadió que la organización nunca habría clasificado el Titan basándose en los materiales utilizados. Los guardacostas también señalaron al inicio de la audiencia que el Titan nunca se sometió a una revisión independiente, práctica habitual en el sector.

El Titan sufrió un fallo pocos días antes de su inmersión final

El Titan sufrió más de 100 problemas de equipamiento en los dos años anteriores a la implosión de junio de 2023, incluida la pérdida de su cúpula delantera durante una inmersión de prueba en 2021 y un fallo mecánico ese mismo año durante una expedición al Titanic. Ese viaje tuvo que ser abortado.

El Titan también funcionó mal días antes de la implosión, según declaró el científico marino Steven Ross.

Rush pilotaba un viaje con Ross y otras personas a bordo. En un momento dado, un problema con la flotabilidad del Titán hizo que la plataforma se desplazara y los pasajeros quedaron "dando tumbos", dijo Ross. Nadie resultó herido, pero se tardó una hora en salir del agua durante tan angustioso incidente, añadió.

"Un pasajero estaba colgado boca abajo", dijo Ross. "Los demás consiguieron encajarse en la tapa de proa".

La causa exacta de la implosión puede ser "indeterminada"

El perito Bart Kemper, de Kemper Engineering Services, presentó conclusiones preliminares sobre la posible causa de la catástrofe.

Entre las posibilidades, dijo, están la rotura del casco de fibra de carbono, un fallo de fabricación relacionado con el casco o un problema con la ventana acrílica.

En última instancia, "la causa principal de la implosión es indeterminada en este momento", dijo Kemper.

Durante la audiencia, el cofundador de OceanGate, Guillermo Söhnlein, que abandonó la empresa una década antes de la catástrofe del Titán pero siguió defendiendo los esfuerzos de Rush, afirmó que tal vez nunca se conozca la causa de la implosión.

"No sé quién tomó qué decisión, cuándo ni en base a qué información", declaró ante el tribunal. "Y sinceramente, no sé si alguno de nosotros lo sabrá alguna vez, a pesar de todos los esfuerzos de investigación de su equipo".

El Director General de OceanGate tenía una actitud arrogante: "Nadie va a morir".

Los testigos que conocieron a Rush pintaron una imagen de un empresario que se esforzó por innovar en la creación de un nuevo tipo de sumergible, pero también se negó a frenar.

Matthew McCoy, un ex técnico de operaciones de OceanGate, testificó sobre una reunión "tensa" con Rush en 2017 sobre lo que el CEO dijo que haría si se encontraba bajo escrutinio regulatorio en un puerto estadounidense.

"Si la Guardia Costera se convertía en un problema, entonces él se compraría un congresista y lo haría desaparecer", dijo McCoy, y agregó que renunció poco después.

William Kohnen, CEO y fundador del fabricante de sumergibles Hydrospace Group, dijo que habló con Rush en 2018 sobre la dirección de OceanGate cuando sus pares en la industria se dieron cuenta de lo que estaba haciendo.

Rush 'dio la respuesta habitual de que “se tarda demasiado'", declaró Kohnen sobre conseguir que el sumergible de OceanGate fuera clasificado por la industria. "'Es demasiado caro y no conocen esta tecnología. No tengo tiempo para explicar mi tecnología'".

Ese mismo año, Lochridge se había enfrentado a Rush por sus problemas de seguridad antes de ser despedido. En una transcripción de la conversación hecha pública por la Guardia Costera como parte de la vista, Rush negó que fuera a poner a nadie en peligro con el Titan.

"Todo lo que he hecho en este proyecto es que la gente me diga que no funcionará. No se puede hacer eso", dijo Rush.

"Se me ocurren 50 razones por las que tenemos que cancelarlo y fracasamos como empresa", añadió. "No me estoy muriendo. Nadie va a morir bajo mi vigilancia".

Esta nota fue publicada por Erik Ortiz para NBC News.