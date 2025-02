Interrogan a empleados del FBI sobre su participación en el asalto al Capitolio; evalúan despidos

A miles de empleados del FBI que participaron en investigaciones relacionadas con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos se les pide que completen cuestionarios en profundidad sobre su participación en las investigaciones mientras el Departamento de Justicia de la administración Trump sopesa las acciones disciplinarias que podrían resultar en despidos.

Las preguntas, que fueron descritas a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto, piden a los empleados que describan su cargo y título y especifiquen su participación en las investigaciones del 6 de enero, incluso si participaron en órdenes de allanamiento, realizaron entrevistas y testificaron en el juicio.

La encuesta cumple con una directiva extraordinaria del Departamento de Justicia del viernes sobre los nombres, títulos y oficinas de todos los empleados del FBI que trabajaron en investigaciones relacionadas con el 6 de enero, cuando los alborotadores pro-Trump que irrumpieron en el Capitolio desencadenaron un choque violento y sangriento con la ley. aplicación de la ley en un intento masivo de bloquear la certificación de los resultados electorales.

Un memorando del fiscal general adjunto en funciones Emil Bove, quien defendió a Trump en sus casos penales antes de unirse a la administración, decía que los funcionarios del Departamento de Justicia llevarían a cabo un “proceso de revisión para determinar si es necesaria alguna acción personal adicional”.

Esto se suma a las salidas forzadas de más de media docena de altos ejecutivos del FBI, la reasignación el mes pasado de varios funcionarios clave del Departamento de Justicia, así como los despidos de aproximadamente dos docenas de empleados de la oficina del fiscal federal en Washington que participaron en las investigaciones del 6 de enero.

El escrutinio de los agentes de carrera es muy inusual dado que los agentes del FBI no seleccionan los casos en los que se les asigna trabajar, históricamente no cambian de posición ni reciben ningún tipo de disciplina debido a su participación en casos políticamente sensibles y especialmente porque no ha habido evidencia de que los agentes o abogados del FBI que investigaron o procesaron los casos hubieran incurrido en mala conducta.

De las más de 1,500 personas acusadas de delitos federales en el motín del 6 de enero, más de 1,000 se declararon culpables, incluidas más de 200 que admitieron haber cometido agresión. Otras aproximadamente 250 personas fueron condenadas por delitos por un juez o un jurado después de un juicio.

Se cree que unos 4,000 agentes, analistas y otros empleados recibieron los cuestionarios, dijo la persona, que insistió en el anonimato para discutir las comunicaciones internas. Los cuestionarios se enviaron el domingo y la fecha límite para completarlos fue el lunes.

En su propio memorando a los empleados, la Asociación de Agentes del FBI dijo que estaba trabajando para recopilar información adicional sobre las encuestas, pero aseguró a los agentes que ser destinatario no indica de ninguna manera una mala conducta.

"Entendemos que esto se siente como si agentes y empleados estuvieran siendo atacados, a pesar de las repetidas garantías de que 'todos los empleados del FBI estarán protegidos contra represalias políticas'", afirma el memorando. "Los empleados que desempeñan sus funciones de investigar denuncias de actividades delictivas con integridad y dentro del estado de derecho nunca deben ser tratados como aquellos que han cometido una mala conducta real".

El memorando también decía que si surgieran acusaciones de mala conducta, el “FBI tiene un proceso sólido y de larga data que tiene como objetivo proporcionar el debido proceso de acuerdo con las políticas y la ley”.

Recomienda que los empleados escriban en la encuesta que no se les ha dado claridad sobre cómo se utilizan sus respuestas y que declaren que sus acciones en relación con las investigaciones del 6 de enero siguieron la ley federal, la política del FBI y la Constitución.