Informe: hombre que habría matado a su familia dejó una escalofriante nota de suicidio

SALT LAKE CITY, Utah - Un hombre de Utah que presuntamente mató a su esposa, a su suegra y a los cinco hijos de la pareja después de que lo investigaran por abuso infantil dejó una nota de suicidio diciendo que “preferiría pudrirse en el infierno” que seguir soportando lo que llamó comportamiento controlador de su esposa, según el informe final entregado por las autoridades el viernes pasado.

Las afirmaciones en la nota de suicidio dejada por Michael Haight, de 42 años, contrastan con las conclusiones de los investigadores en el informe de 57 páginas que describen abrumadoramente al hombre, y no a su esposa, como controlador y abusivo. El informe cita las comunicaciones de la familia antes de los asesinatos y las entrevistas con miembros de la comunidad realizadas después de la tragedia de enero.

“Esto es una tontería y no puedo manejarlo por un día más. No seremos una carga para la sociedad. Seguí pidiendo ayuda y no me escuchaban”, escribió Michael Haight, de 42 años, en la nota incluida en el informe publicado por la ciudad de Enoch.

“Preferiría pudrirme en el infierno que soportar otro día de esta manipulación y control sobre mí”, escribió presuntamente Haight.

El abogado de Haight, Matt Munson, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios el viernes.

La agencia había abierto la investigación 11 días antes por abusos a la hija mayor de la pareja ocurridos en años anteriores.

El informe se basa en documentos publicados después del asesinato-suicidio que detallan cómo Haight sacó las armas de fuego de la casa, fue investigado por sospecha de abuso infantil y buscó en línea "disparos en una casa" en el período previo a los tiroteos.

Pinta una imagen de Haight como un esposo volátil preocupado por mantener una fachada de perfección en toda la comunidad del sur de Utah en la que vivía la familia, donde la mayoría de los residentes son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El informe también detalla cómo se colocó la ropa de cama sobre todos los cuerpos de sus hijos, excepto uno, en los dormitorios de toda la casa. Las imágenes de la cámara corporal publicadas junto con el informe muestran una casa ordenada.

Los investigadores también entrevistaron a una vecina que dijo que se despertó la noche antes de que se descubrieran los ocho cuerpos cuando escuchó múltiples "explosiones" que supuso que eran fuegos artificiales.

El informe describe las circunstancias que llevaron a los asesinatos, que ocurrieron dos semanas después de que la esposa de Haight, Tausha Haight, solicitara el divorcio.

Las personas cercanas a los Haight entrevistadas por los investigadores cuyos nombres fueron redactados en el informe dijeron que Michael Haight había perdido su trabajo en Allstate Insurance en las cercanías de Cedar City, Utah, y buscaba iniciar una agencia independiente.

Dijeron, a pesar de los deseos de la mujer y la búsqueda del divorcio, que él permaneció viviendo en la casa familiar hasta la tragedia con su esposa, cinco hijos y su suegra, quien estaba allí por preocupaciones de seguridad para su hija.

La madre asesinada habría reportado a las autoridades la situación con su esposo.

El informe también detalla cómo Haight, su esposa, su suegra y cinco hijos fueron encontrados en las habitaciones de la casa familiar la tarde del 4 de enero después de que una persona que la policía describió como un “amigo de la familia” entrara por una puerta abierta.

La policía había ido a ver a los Haight más temprano en la tarde después de que se informaran preocupaciones sobre su bienestar, pero se fue sin informar signos u observaciones de violencia.

“Nadie abrió la puerta. No parecía que hubiera nadie en la casa ya que no se escuchaba ningún ruido”, escribió un oficial de policía de Enoch en un informe que resume su visita a la casa de la familia antes de que se descubrieran los cuerpos.

Tausha Haight, su madre Gail Earl y su hijo de cuatro años fueron encontrados en la habitación del primer piso de la pareja acostados sobre almohadas, parcialmente cubiertos con mantas y rodeados de sangre. Los otros niños fueron encontrados en dormitorios por toda la casa, todos ellos en sus camas excepto el de siete años en el piso y Haight, quien fue hallado tirado en el suelo sobre un saco de dormir.

El asesinato-suicidio del sur de Utah está entre más de 30 matanzas masivas de familias que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos dos años. Ocurrieron casi cada tres semanas y media durante las últimas dos décadas en promedio, según una base de datos compilada por USA Today, The Associated Press y la Universidad del Noreste sobre asesinatos en los que murieron cuatro o más personas, sin incluir al perpetrador.