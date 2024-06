Maletas desaparecen en aeropuerto: las hallan en un campamento de personas sin hogar

Una mujer exige respuestas de American Airlines después de que su equipaje terminó en un campamento para personas sin hogar en Hollywood.

Aunny Grace pudo encontrarlo gracias a un Apple AirTag dentro de su maleta, pero ahora quiere saber cómo llegó allí.

Grace dijo que el dolor de cabeza del viaje comenzó en el aeropuerto de Dallas el 29 de mayo, cuando su vuelo se retrasó.

“De hecho, American Airlines dejó a miles de personas varadas en el aeropuerto durante días”, dijo Grace.

Pasó la noche en el aeropuerto de Dallas mientras esperaba su vuelo de regreso al aeropuerto Hollywood Burbank. Entendió que su equipaje se retrasaría, pero no estaba preparada para lo que vendría después.

"Cuando el transportista me llamó me dijo que estaba en mi casa. Miré y vi mi AirTag parpadeando por Western Avenue muy lentamente, como si no tuviera dirección, en realidad", dijo Grace. "Supe intuitivamente que algo andaba mal. Algo estaba muy mal."

Cinco días después de su vuelo, a Grace le entregaron la maleta equivocada.

Pero gracias al Apple Airtag dentro de su equipaje, pudo rastrear la ubicación de su bolso hasta un campamento para personas sin hogar en Hollywood.

"En algún momento entre la medianoche y las 7 a.m., mi bolso terminó en Homeless Town Hollywood. Simplemente, estaba llorando, agarrando mis cosas", dijo. "Tenía joyas, medicinas, bolsos que compré en Bali, Perú. Mi neceser estaba volteado, completamente vacío. La bolsa de maquillaje, vacía. Este hombre sin hogar acaba de saquear mis cosas".

Grace comentó que un vagabundo le dijo que lo había comprado en la calle.

“Quiero saber ¿cómo llegó mi maleta desde el aeropuerto de Burbank hasta un campamento para personas sin hogar en Hollywood, en la esquina de Western y Sunset?”, dijo Grace.

Mientras buscaba sus artículos, también notó otras bolsas.

“Vi maletas con etiquetas de American Airlines”, dijo Grace.

American Airlines emitió un comunicado el martes que decía: “Nos esforzamos por garantizar que el equipaje facturado y otros artículos de nuestros clientes lleguen a sus destinos a tiempo y en sus condiciones originales. Estamos investigando lo que ocurrió aquí y mientras tanto, un miembro de nuestro equipo está en contacto con el cliente para disculparse y resolver el problema”.

Presentó un informe a la policía del aeropuerto de Burbank, diciendo que la sección con equipaje retrasado no se encuentra en un área segura.

“Cualquiera podía pasar y coger bolsas, una camioneta tras otra. Había cientos de bolsas al aire libre, fuera del alcance visual de la oficina”, dijo Grace.

Grace también se puso en contacto con American Airlines, quien le dijo que le reembolsarían hasta $1,700 por sus artículos, muy por debajo de lo que ella dice que valía más de $6,300. También exige respuestas porque no quiere que nadie más experimente esta pesadilla de viaje.

“Esto seguirá sucediendo hasta que alguien asuma la responsabilidad. Esto debe ser responsabilidad de la aerolínea”, dijo Grace.

Grace dijo que esta experiencia la ha desanimado a volar. Actualmente, se encuentra en Boston visitando a su familia, pero condujo por todo el país en lugar de abordar otro vuelo.

La policía de Burbank dijo que tienen su informe, pero en última instancia es responsabilidad de la aerolínea garantizar la entrega de los artículos de los pasajeros.