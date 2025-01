En detalle: lo que debes saber sobre la prohibición o no de TikTok en EEUU

El viernes, la Corte Suprema confirmó por unanimidad la ley federal que prohíbe TikTok a partir del domingo, pero ¿qué significará exactamente eso para los usuarios de la aplicación cuando llegue la fecha límite este fin de semana?

La decisión se produjo en el contexto de una agitación política inusual por parte del presidente electo Donald Trump, que prometió que podría negociar una solución, y la administración del presidente Joe Biden, que ha señalado que no aplicará la ley a partir del domingo, su último día completo en el cargo.

Aunque hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la aplicación y lo que podría pasar este fin de semana, esto es lo que hay que saber:

¿Cuándo se prohibirá TikTok?

TikTok, que ha sido un fenómeno cultural, podría ser prohibido el 19 de enero en virtud de una ley que obliga a la plataforma a cortar lazos con su empresa matriz con sede en China, ByteDance, o cerrar su operación en Estados Unidos.

¿Qué pasará el domingo?

Aún queda mucha incertidumbre.

TikTok aún podría ser vendida por su empresa matriz con sede en China, pero no parece que la venta sea inminente.

Aunque los expertos han dicho que la aplicación no desaparecerá de los teléfonos de los usuarios existentes una vez que la ley entre en vigor el 19 de enero, los nuevos usuarios no podrán descargarla y no habrá actualizaciones disponibles. Eso acabará haciendo que la aplicación sea inoperante, según ha dicho el Departamento de Justicia en documentos judiciales.

En cuanto a Trump, no está claro qué opciones quedan abiertas una vez que preste juramento como presidente el lunes.

La ley en cuestión requiere que ByteDance, propietario de TikTok con sede en China, se deshaga de la empresa, argumentando preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.

La ley permitía una pausa de 90 días en las restricciones de la aplicación si se había avanzado hacia una venta antes de que entrara en vigor. La procuradora general Elizabeth Prelogar, quien defendió la ley en la Corte Suprema para la administración demócrata de Biden, dijo a los jueces la semana pasada que no es seguro que la perspectiva de una venta una vez que la ley entre en vigor pueda desencadenar un respiro de 90 días para TikTok.

En los alegatos, un abogado de TikTok y ByteDance Ltd., la empresa de tecnología china que es su matriz, les dijo a los jueces lo difícil que sería consumar un acuerdo, especialmente porque la ley china restringe la venta del algoritmo propietario que ha hecho que la plataforma de redes sociales sea un gran éxito.

Sin una venta a un comprador aprobado, la ley prohíbe a las tiendas de aplicaciones operadas por Apple, Google y otras ofrecer TikTok a partir del domingo. Los servicios de alojamiento de Internet también tendrán prohibido alojar TikTok.

ByteDance ha dicho que no venderá. Pero algunos inversores la han estado considerando, incluido el exsecretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, y el empresario multimillonario Frank McCourt. La iniciativa Project Liberty de McCourt ha dicho que ella y sus socios anónimos han presentado una propuesta a ByteDance para adquirir los activos estadounidenses de TikTok. El consorcio, que incluye al presentador de "Shark Tank" Kevin O'Leary, no reveló los términos financieros de la oferta.

¿Por qué se prohíbe TikTok?

La disputa sobre los vínculos de TikTok con China ha llegado a encarnar la competencia geopolítica entre Washington y Pekín.

Estados Unidos ha dicho que le preocupa que TikTok recopile grandes cantidades de datos de los usuarios, incluida información confidencial sobre los hábitos de visualización, que podrían caer en manos del gobierno chino mediante la coerción. Los funcionarios también han advertido que el algoritmo que alimenta lo que los usuarios ven en la aplicación es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, que pueden usarlo para dar forma al contenido de la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

TikTok señala que Estados Unidos no ha presentado evidencia de que China haya intentado manipular el contenido de su plataforma estadounidense o recopilar datos de los usuarios estadounidenses a través de TikTok.

Las mayorías bipartidistas en el Congreso aprobaron la legislación, y el presidente Joe Biden la convirtió en ley en abril. La ley fue la culminación de una saga de años en Washington sobre TikTok, que el gobierno ve como una amenaza a la seguridad nacional.

TikTok, que demandó al gobierno el año pasado por la ley, ha negado durante mucho tiempo que pueda usarse como una herramienta de Pekín. Un panel de tres jueces compuesto por dos designados republicanos y un designado demócrata confirmó por unanimidad la ley en diciembre, lo que provocó la rápida apelación de TikTok ante la Corte Suprema.

¿Qué aplicaciones podrían reemplazar a TikTok?

TikTok tiene más de 170 millones de usuarios en los EE. UU., y si se prohíbe, no está claro qué competidores se beneficiarán más. Algunos expertos creen que las plataformas de redes sociales establecidas, como Instagram y YouTube, podrían ver la mayor afluencia de usuarios. Pero algunos usuarios buscan algo diferente y podrían recurrir a otras aplicaciones.

Xiaohongshu, o "RedNote"

Recientemente, algunos usuarios estadounidenses de TikTok han acudido en masa a la aplicación de redes sociales china Xiaohongshu en protesta por la inminente prohibición. Al igual que TikTok, Xiaohongshu, que en español significa "Pequeño libro rojo", combina el comercio electrónico y los videos de formato corto.

La aplicación ha ganado fuerza en China y otras regiones con una diáspora china, como Malasia y Taiwán, acumulando 300 millones de usuarios activos mensuales, la mayoría de los cuales son mujeres jóvenes que lo usan como un motor de búsqueda de facto para recomendaciones de productos, viajes y restaurantes, así como tutoriales de maquillaje y cuidado de la piel.

El martes, Xiaohongshu, llamada "RedNote" por los usuarios estadounidenses y en algunas tiendas de aplicaciones, fue la aplicación gratuita más descargada en la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos.

Lemon8

Lemon8, también propiedad de la empresa matriz de TikTok, ByteDance, es una aplicación de estilo de vida menos conocida que permite a los usuarios publicar imágenes y videos de formato corto. Aunque la plataforma permite a los usuarios publicar videos similares a TikTok, se inclina más hacia las imágenes y se ha descrito como una mezcla de Instagram y Pinterest.

En las últimas semanas, muchos creadores han aclamado a Lemon8 como el lugar al que acudir si TikTok está prohibido por la ley federal. Algunos también lo han recomendado a través de publicaciones patrocinadas pagas etiquetadas #lemon8partner, lo que indica un reciente impulso corporativo para generar más usuarios.

Pero la ley que apunta a TikTok también establece que el requisito de desinversión o prohibición para ByteDance se aplica en general a las aplicaciones que son propiedad de las dos empresas o cualquiera de sus subsidiarias o que son operadas por ellas. Eso significa que, aunque Lemon8 no se menciona explícitamente en el estatuto, su futuro en los EE. UU. también está en peligro.

Instagram de Meta

Instagram lanzó Reels en 2020, un feed similar a TikTok de videos cortos que los usuarios pueden crear o ver. La función ha demostrado ser enormemente popular y algunos expertos dicen que es probable que los creadores se instalen allí si se produce una prohibición de TikTok. En 2022, Instagram tenía 2 mil millones de usuarios mensuales activos. Meta ya no revela los números de usuarios de sus plataformas individuales.

Pero, ¿podría reemplazar a TikTok? Eso depende. Si bien muchos creadores publican actualmente en ambas plataformas, algunos expertos dicen que es poco probable que los usuarios más jóvenes migren a un servicio que se hizo popular gracias a sus padres millennials. Y si bien el algoritmo de Meta es adictivo, todavía no es TikTok.

En el pasado, algunos usuarios de TikTok también han culpado al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, del aumento del escrutinio sobre la plataforma, señalando un informe del Washington Post de 2022 que decía que el gigante tecnológico pagó a una consultora republicana para socavar a TikTok a través de una campaña nacional de medios y lobby.

YouTube

Aunque TikTok domina los titulares como impulsor de las tendencias de Internet, Pew Research Center dice que YouTube es en realidad la plataforma más utilizada entre adolescentes y adultos.

Los usuarios de YouTube pueden desplazarse por Shorts al igual que pueden hacerlo en TikTok o Reels en Instagram y Facebook, lo que les permite ver horas de videos del tamaño de un bocado. Muchos de los videos que aparecen en YouTube son de TikTok o de creadores que publican en varias plataformas. Dicho esto, YouTube todavía es conocido por sus videos de formato más largo, por lo que puede que no tenga la variedad de contenido que buscan los usuarios de TikTok, al menos no todavía.

Snapchat

Snapchat, lanzado en 2011 con sus infames videos que desaparecen, sigue siendo popular entre los adolescentes y los adultos más jóvenes. La plataforma ganó tanta tracción que Meta diseñó una función similar en Facebook e Instagram llamada “Historias” que permite a los usuarios publicar fotos o videos que desaparecen en 24 horas. En 2020, Snapchat lanzó otra función que permite a los usuarios “destacar los Snaps más entretenidos, sin importar quién los haya creado”.

Se estima que la plataforma tiene aproximadamente 692 millones de usuarios activos mensuales globales el año pasado, según eMarketer.

Twitch

Para los usuarios de TikTok que disfrutan del feed “TikTok Live” que presenta videos transmitidos en vivo, Twitch podría ser una buena alternativa. La plataforma propiedad de Amazon es líder en la industria del streaming y permite a los usuarios de la plataforma ver a algunos de los streamers más populares de Internet, como Kai Cenat. Twitch dice que tiene 105 millones de visitantes mensuales.

Clapper

Clapper, un clon de TikTok, también ha estado ganando algo de terreno en medio de la inminente prohibición. La aplicación fue lanzada en 2020 por el empresario Edison Chen, con sede en Dallas, y se centra en la generación X y los usuarios millennials. En septiembre de ese año, la empresa se describió a sí misma en una publicación de Facebook como una plataforma de “libertad de expresión” que no “censuraba publicaciones ni comentarios”. Pero en una publicación de blog en su sitio web de 2021, la empresa escribió que “dejó de ser una plataforma de ‘libertad de expresión’” en septiembre de 2020 y “cambió su misión y objetivos” para centrarse en la “comunidad”.

Otras aplicaciones poco conocidas

Para los usuarios de TikTok que quieran alejarse de los lugares abarrotados, existen aplicaciones menos conocidas como Triller, que es popular por los videos musicales, y Zigazoo, que fue diseñada pensando en los niños.

Si ninguna de estas aplicaciones te atrae, también es posible que surjan otras plataformas en los próximos meses a medida que las empresas intentan atraer a los usuarios que buscan un nuevo lugar al que ir.