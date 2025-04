Se estrella avioneta en Boca Ratón, Florida

Una avioneta se estrelló la mañana de este viernes en una zona de Boca Ratón, cerca de las vías del tren y de de la autopista I-95, y se teme que hayan varias víctimas mortales

La avioneta cayó en el aéra de Military Trail y Glades Road, no muy lejos del aeropuerto de Boca Ratón. Los bomberos y equipos de emergencia estuvieron trabajando en la escena, donde se podían ver los restos de la aeronave en las vías del tren.

TRAFFIC ADVISORY: N. Military Trail is closed between NW 19th St. and Butts Rd. due to small aircraft crash. I-95 overpass at Glades Rd. is also closed eastbound and westbound. Avoid the Area. pic.twitter.com/U0XjnSd76O