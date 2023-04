Estaba sentada en un sofá cuando una grúa colapsó; ahora su familia gana demanda millonaria

Un jurado del condado de Dallas encontró a un desarrollador de bienes raíces culpable de negligencia y otorgó más de $860 millones en daños a la familia de una mujer que murió hace casi cuatro años después de que una grúa cayera contra su edificio de apartamentos.

En junio de 2019, Kiersten Smith, de 29 años, estaba en su apartamento de Old East Dallas en Elan City Lights cuando una tormenta de verano hizo que una grúa se estrellara contra su edificio.

"Cada día es un día difícil porque no tiene a su hija, pero con suerte, este veredicto la ayudará a tener al menos un poco de paz para poder seguir adelante sabiendo que la vida de su hija importaba", dijo Jason Itkin, abogado principal de la madre de Kierten.

Smith, dijo la familia, estaba en el proceso de planear una boda y estaba sentada en un sofá mientras su prometido cocinaba una comida cuando la grúa atravesó su techo y la mató.

Sus padres, Michele Williams y James Kirkwood, presentaron una demanda alegando negligencia grave por parte del desarrollador, Greystar, y Bigge Crane and Rigging, la empresa que arrendó la grúa y el operador al desarrollador.

Los múltiples abogados que representan a la familia de Smith, Michael Lyons de Lyons & Simmons, LLP, Jonathon Clark de Glasheen, Valles & Inderman, LLP y Jason Itkin de Arnold & Itkin, argumentaron desde el principio que la grúa no estaba en condiciones de manejar pronosticó un clima severo para ese domingo.

Dijeron que si a la grúa se le permitiera moverse con la dirección del viento, como otras grúas en Dallas, habría podido soportar la peor parte de las condiciones ventosas.

Tanto Greystar como Bigge dijeron que el colapso se debió a un error del operador, aunque cada uno dijo que el otro era responsable del operador y el equipo.

Bigge argumentó que le prestaron la grúa y el operador a Greystar y, según su acuerdo, Greystar era responsable de supervisar el equipo y el operador.

Después de deliberar más de seis horas el miércoles, el jurado estuvo de acuerdo con el argumento de Bigge y no fue declarado negligente.

"No fue causado por nada de lo que hizo Bigge, y nuevamente Bigge, por supuesto, extiende sus condolencias totales a la familia", dijo Darrell Barger, abogado principal de la compañía de grúas después de que se emitió el veredicto.

Una grúa de construcción cayó sobre un edificio en Dallas, Texas, tras una fuerte tormenta el domingo.

Sin embargo, el jurado encontró a Greystar culpable de negligencia. Los abogados de la compañía se negaron a comentar después del veredicto.

Como parte del juicio, el jurado otorgó a la madre de Smith $50 millones por pérdida de compañía, $140 millones por angustia mental, $50,012,006 por angustia mental futura y otros $100 millones. El jurado otorgó al padre de Smith $ 3 millones por pérdida de compañía, $ 7 millones por angustia mental, $ 4 millones por angustia mental futura y $ 6 millones adicionales.

Además, se otorgó un total de $500 millones al patrimonio de Kiersten Smith.

"Te dice que el jurado entendió el valor de las relaciones que Kiersten trajo a este mundo. Comprendieron que ella era una persona realmente increíble y especial que mejoró a las personas que la rodeaban, y creo que el jurado pudo ver cómo la vida de Kiersten importaba y cuánto la ha extrañado. Y creo que eso es lo que hicieron cuando trataron de calcular los daños", dijo Itkin.

Itkin explicó la importancia de una de las cifras dañadas que era un monto específico de $50,012,006.

“Esos $12,006 significan mucho, ese era el número del apartamento de Kiersten. Y una de las cosas que era muy importante para Michele era que nadie le envió una tarjeta, nadie le dijo que lo sentía, ni siquiera sabían su nombre, pero ahora al menos sabré el número de su apartamento", dijo Itkin.

Dijo que, en general, la familia espera que esta prueba sirva como un recordatorio para las empresas con respecto al seguimiento de los procedimientos de seguridad.

"Michelle espera y James espera que algo como esto nunca vuelva a suceder. Hubo tantas violaciones de seguridad diferentes, que cuando comienzas a despegarlo y te preguntas, ¿cómo sucede esto en los sitios de construcción, especialmente en los sitios que están alrededor de donde vive la gente? , ¿dónde juega la gente, dónde come la gente, dónde duerme la gente por la noche? Y, con suerte, las empresas aprenderán una lección de esto y dirán que debemos asegurarnos de que estamos siguiendo las reglas. Estamos siguiendo las regulaciones; que no se trata solo de ganancias. No se trata solo de velocidad, sino también de hacer las cosas de la manera correcta", dijo Itkin.

El caso duró nueve días y los argumentos finales duraron varias horas, pero a pesar de que el juicio civil ya terminó, Itkin dijo que todos los días siguen siendo dolorosos para su cliente que no tiene a su hija.

"No ha terminado porque para Michele, hoy es un gran día, pero todos los días extrañará a su hija. Hay muchas cosas legales que deben suceder dentro del sistema judicial. Y estoy seguro de que habrá mociones y todo tipo de cosas, pero por ahora, por hoy, solo queremos estar agradecidos por lo que ha hecho el jurado y agradecidos de que, al menos por hoy, la vida de Kiersten importa y que responsabilizamos a Greystar", dijo Itkin.