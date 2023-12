El actor Alec Baldwin se enfrenta a un manifestante pro-palestino en Manhattan

NUEVA YORK -- El actor Alec Baldwin llegó inesperadamente en una manifestación pro-palestina el lunes en Manhattan, donde se enfrentó con un manifestante antes de ser escoltado por varios agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York.

No está claro qué llevó exactamente a la confrontación o cómo y por qué llegó Baldwin al área.

El incidente con Baldwin se produjo minutos después de varios pequeños enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Anteriormente, los manifestantes se habían manifestado en Grand Central Terminal, la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria y Penn Station.

Actor Alec Baldwin unexpectedly appeared at a pro-Palestinian demonstration in Manhattan and got into a confrontation with a protester.