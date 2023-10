Farmacéuticas acuerdan negociar los precios de los medicamentos con el gobierno de Biden

Las principales compañías farmacéuticas, incluidas Johnson & Johnson, Merck y Bristol Myers Squibb, se comprometieron a participar en las negociaciones de precios de los medicamentos de Medicare con el gobierno federal, dijo el martes el gobierno de Biden.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid nombraron los primeros 10 medicamentos recetados sujetos a negociaciones de precios en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación hace poco más de un mes.

Incluyen Eliquis y Xarelto, dos anticoagulantes; Januvia, un medicamento para la diabetes; y Enbrel, para la artritis reumatoide. El año pasado, alrededor de 9 millones de afiliados a Medicare gastaron $3,400 millones de su bolsillo en los 10 medicamentos seleccionados, según la administración.

Bajo la nueva ley, Medicare por primera vez podrá negociar directamente con las farmacéuticas los precios de los medicamentos más costosos para reducir el alto costo de las medicinas recetadas para las personas mayores.

Medicare brinda cobertura de seguro médico a 65 millones de personas en EEUU, según KFF, un grupo no partidista que estudia cuestiones de políticas de salud.

El gobierno comenzará a negociar con las compañías farmacéuticas el próximo año y los precios negociados entrarán en vigor en 2026. Se agregarán más medicamentos en los próximos años.

El gobierno de Biden dio a los fabricantes de los primeros 10 medicamentos seleccionados un mes para decidir si participarían en las negociaciones o se enfrentarían a sanciones fiscales. El impuesto podría eliminarse si un fabricante de medicamentos decide retirar completamente su medicamento del programa Medicare. Sin embargo, hacerlo privaría a la empresa de una enorme cuota de mercado.

En junio, Merck anunció una demanda contra el gobierno federal por la disposición de negociación. Desde entonces, otros fabricantes de medicamentos, incluido Johnson & Johnson, han presentado demandas similares. Las compañías dicen que permitir que Medicare negocie los precios conduciría a menores ganancias, lo que provocaría que los fabricantes de medicamentos reduzcan el gasto en investigación y desarrollo.

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, un grupo que representa a la industria farmacéutica, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.