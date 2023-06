En 2018, cuando se acabó mi matrimonio de 18 años, me mudé de mi casa de 3,000 pies cuadrados, 4 habitaciones, 3 baños y comencé a buscar un nuevo hogar.

Los lugares que vi estaban fuera de mi presupuesto, así que tuve que ser creativa. Cuando vi la tendencia de casas pequeñas en las redes sociales me di cuenta de que podría ser una excelente manera de obtener el espacio de lujo que siempre quise a un precio asequible.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Hoy vivo en una pequeña casa sobre ruedas de 520 pies cuadrados que construí por $175,000. Pago $725 al mes en costos de vivienda, que cubre mi espacio de estacionamiento (en el patio trasero de la casa de alguien), internet, agua y electricidad.

Al principio, mi mayor preocupación era que tendría que renunciar a una gran parte de mis pertenencias, ya que no cabrían en el nuevo espacio. Pero esa preocupación se desvaneció rápidamente, y en realidad es la razón número uno por la que estoy más feliz que nunca.

AHORA APRECIO MÁS LO QUE TENGO

Después de que mi ahora exesposo y yo vendimos nuestra casa en abril de 2019, tuve que comenzar a salir de mis pertenencias. Tenía un closet lleno de ropa y zapatos, pero rápidamente me di cuenta de que solo usaba alrededor del 30 % de ellos.

Así que revisé mi closet, llené ocho bolsas de basura grandes y las entregué a Goodwill. Para mi sorpresa, inmediatamente sentí una sensación de alivio. Y hasta el día de hoy, ni siquiera podría decirte lo que doné.

Cuando vivía en la casa más grande, constantemente compraba cosas que nunca terminaba usando. Me aferraba a algunos de ellos durante años, en caso de que los necesite algún día. Se apoderaron de cajones y armarios de repuesto. Nuestro sótano parecía un depósito de chatarra.

Ahora que tengo menos espacio, ya no pongo compulsivamente las cosas en el carrito de la compra. Si sé que no tengo un lugar para ponerlo, simplemente no lo compraré.

Este cambio de mentalidad no solo me ha ahorrado dinero, sino que me ha ayudado a sentir más gratitud y a cuidar aún mejor mis cosas.

NO MÁS COMPRAS EN LÍNEA

Me he vuelto más reflexiva sobre dónde compro las cosas que necesito. Me encanta comprar en Amazon, pero cada pequeño artículo llega dentro de un paquete, que está dentro de un plástico de burbujas, que está dentro de una caja. Todas estas cosas ocupan espacio en mi casa y en los contenedores de basura.

Solía llevar una caneca de basura del tamaño de un basurero a la acera una vez a la semana. Ahora tengo un bote de basura de cocina de 13 galones y un contenedor de reciclaje de 13 galones. Eso es todo.

Trato de comprar artículos pequeños localmente, incluso si a veces cuestan más, para reducir el embalaje. Se siente bien apoyar a las pequeñas empresas y eliminar el desperdicio de envases.

Si lo que necesito está solo en Amazon, esperaré hasta tener algunos artículos en mi carrito antes de realizar el pedido.

MENOS ESPACIO PARA LIMPIAR

Antes me encantaba recibir invitados en mi casa de 3,000 pies cuadrados. Pero también significó interminables horas de fregar, pasar la aspiradora y volver a colocar las cosas en su lugar.

En mi pequeña casa, menos espacio significa menos limpieza y menos cosas para organizar y mantener. Diseñé mi cocina para que fuera la parte más grande de la casa, por lo que aún puedo recibir cómodamente hasta cinco invitados a la vez. La limpieza es fácil y no lleva más de una hora.

Cuando comencé mi transformación de casas, luché con la idea de tener que reducir el tamaño. Pero poco a poco, me apegué menos a las cosas materiales, lo que a su vez me dio una sensación de libertad que nunca esperé.

He aprendido a apreciar verdaderamente las cosas significativas de la vida: el tiempo con mis hijos, el espacio para respirar y meditar, y un hogar que es exclusivamente mío.

Jen Gressett es diseñadora gráfica, redactora y creadora de contenido basada en Colorado. Durante su tiempo libre, disfruta de correr senderos, caminatas y entrenar para carreras. Síguela en Instagram, en donde comparte su experiencia de vida en una casa diminuta.