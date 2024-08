Departamento de Justicia critica al FBI en nuevo informe sobre manejo de casos de abuso sexual infantil

WASHINGTON — Tres años después de que el organismo de control interno del Departamento de Justicia criticara al FBI por sus fallas en el caso del depredador sexual convicto y ex médico del equipo de gimnasia estadounidense Larry Nassar, una nueva auditoría publicada este jueves revela que la oficina sigue sin proteger a los niños que han sido abusados ​​sexualmente.

Un nuevo informe del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, revisó una muestra de 327 casos y encontró 42 que eran tan deficientes que los auditores se sintieron obligados a contactar al FBI e instar a una atención inmediata.

En un caso, la auditoría encontró que un niño continuó siendo abusado sexualmente durante 15 meses, y otra víctima infantil fue abusada por la misma persona, mientras que el FBI no investigó el caso. El Inspector General informó sobre una revisión separada del FBI que encontró otro ejemplo similar en el que un niño de dos años fue abusado durante 21 meses mientras el FBI no investigaba el caso y no tomaba medidas de investigación. Estos casos reflejan lo que sucedió en el caso Nassar, a pesar de que el director del FBI, Christopher Wray, aseguró al Congreso y al público que esto nunca volvería a suceder.

En el 47 por ciento de los casos examinados, el organismo de control del Departamento de Justicia no encontró evidencia de que el FBI cumpliera con los requisitos obligatorios de notificación para alertar a las autoridades estatales o locales sobre una acusación de abuso sexual infantil. En el 43 por ciento de los casos, la auditoría encontró que no se trataba simplemente de una falta de documentación en el archivo: el FBI necesitaba tomar medidas de investigación adicionales que deberían haberse tomado inicialmente.

En el caso de Nassar, el informe concluyó que otras 70 gimnastas sufrieron abusos durante un año de inacción mientras el FBI no investigaba las acusaciones presentadas ante los agentes.

En respuesta, el FBI sugirió que se trataba principalmente de un caso de falta de documentación adecuada de los archivos, algo que el informe refuta al decir que el 43 por ciento de los casos problemáticos requerían más acción del FBI, no solo papeleo.

Un alto funcionario del FBI mencionó los recortes presupuestarios como una de las razones por las que esta misión es particularmente difícil y dijo que se toman muy en serio cualquier problema de cumplimiento. El funcionario dijo que hay una pequeña minoría de casos en los que la falta de acción del FBI resultó en daño a los niños, y que en ningún caso eso fue aceptable para el FBI.

El presidente del Comité Judicial, Richard Durbin, criticó al FBI en una declaración, diciendo que los "fallos del FBI que permitieron el abuso de Larry Nassar a las víctimas jóvenes siguen siendo una mancha en el FBI".

"El informe de hoy muestra que las nuevas políticas implementadas por el FBI para abordar estos flagrantes fracasos están siendo efectivamente ignoradas, lo que lleva a abusos similares a los vistos en la investigación de Nassar. Es vergonzoso que el FBI siga fallando a las víctimas", dijo Durbin.

En una declaración, la oficina dijo que garantizar la seguridad de los niños "no es solo una prioridad para el FBI; es un deber solemne que estamos comprometidos a cumplir con los más altos estándares". El comunicado de la agencia decía que el FBI está “comprometido a mantener la confianza del público implementando las mejoras necesarias para garantizar que los cambios importantes que hicimos en nuestro programa de Delitos Violentos contra Niños en 2018 y 2019 tengan el efecto deseado de promover el más alto nivel de cumplimiento y efectividad”.

John Manly, un abogado que representó a cientos de víctimas de Nassar, incluidas Simone Biles y Aly Raisman, dijo que el nuevo informe muestra que el Congreso debe tomar medidas para hacer cambios dentro del FBI.

“Este informe deja en claro que el FBI simplemente no está haciendo su trabajo cuando se trata de proteger a nuestros niños de los monstruos entre nosotros que los acechan”, dijo Manly. “A pesar de años de promesas y numerosas audiencias en el Congreso, ahora está claro que Larry Nassar podría volver a suceder hoy. Es hora de que el Congreso tome medidas para reformar el FBI. Nuestros niños no merecen menos”.