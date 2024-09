Congresistas de origen haitiano reprueban opiniones racistas de Trump

MIAMI - Diversos congresistas federales y estatales de Florida de origen haitiano reprobaron los comentarios xenófobos hechos por el expresidente Donald Trump durante el debate presidencial de esta semana, los cuales fueron replicados por su compañero de fórmula, JD Vance.

El exmandatario y candidato republicano en las elecciones generales del próximo noviembre, así como su fórmula vicepresidencial, manifestaron que los inmigrantes de Springfield se comen las mascotas de los residentes de esta localidad de Ohio.

"Es insultante, falso y está arraigado en los peores tipos de estereotipos", dijo la congresista Sheyla Cherfilus McCormick, representante en el Capitolio de Washington del vigésimo distrito electoral de Florida, estado que acoge a la mayor comunidad haitiana en EEUU.

La legisladora defendió que "los haitianos y otros inmigrantes vienen a este país comprometidos con la educación, el trabajo duro y la construcción de una vida mejor, no sólo para ellos sino para todos".

En su turno, la congresista estatal Dotie Joseph, nacida en Haití, señaló que el senador por Ohio JD Vance sabe investigar y por ende "ciertamente sabía y debería haber sabido que sus afirmaciones racistas y xenófobas son falsas, incluso si no 'practica' la abogacía".

"Pero cuando no tienes integridad, no te importa la verdad, no te importa el impacto en las personas y sólo quieres atención", añadió la también graduada por la Universidad de Yale.

Marleine Bastien, comisionada del condado de Miami-Dade y quien fuera una reconocida activista de la comunidad haitiana en el sur de Florida, dijo que esas mentiras son insultantes.

"Son parte de un plan para demonizar a los haitianos (y, por extensión, a todos los inmigrantes y a todas las personas de color) como un paso hacia la discriminación y la persecución", resaltó Bastien, quien enfatizó que el origen de la inmigración haitiana tienen que ver con el "trauma generacional de dictaduras pasadas y la violencia política y de pandillas organizadas".

Este mismo jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que el gobierno estadounidense está preocupado por los peligros que puede suponer para comunidades de migrantes, como la haitiana, las noticias falsas esparcidas por el exmandatario y candidato Donald Trump y otros republicanos radicales.

"Existe una preocupación cada vez que se ve este tipo de retórica de odio, este tipo de difamaciones, que podrían conducir a escenarios peligrosos", alertó la portavoz.

El gobierno de Haití rechazó las acusaciones discriminatorias y pidió protección para los ciudadanos haitianos en Estados Unidos.

En el debate del pasado martes, Trump aseguró que en ciudades como Springfield (Ohio) los migrantes "se están comiendo a los perros" y "a los gatos", una afirmación que de inmediato fue desmentida por el presentador de ABC News, David Muir, moderador del cara a cara con la candidata demócrata, Kamala Harris.

El comentario ha sido replicado en las redes sociales de figuras republicanas como el senador por Texas, Ted Cruz, y también de los legisladores republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, lo que suponen "publicaciones repugnantes" que "alimentan la mentira", como dijo la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Este mismo jueves, una amenaza de bomba provocó la evacuación de la sede del Ayuntamiento y de otras oficinas gubernamentales de Springfield, según confirmó la Policía local.

Ubicada en el suroeste de Ohio y con unos 60,000 habitantes, Springfield ha visto en los últimos años la llegada de unos 10,000 haitianos, quienes se han asentado ahí en busca de trabajo.