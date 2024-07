Estaba en casa con su familia: se reporta al menos un muerto en Texas por el huracán Beryl

HOUSTON, TX - El furioso huracán Beryl dejó al menos un muerto en su paso por el estado de Texas tras tocar tierra el lunes, según confirmaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, informó en su cuenta de X de que un hombre de Houston murió al caerle un árbol encima de su casa, donde él y su familia estaban sentados esperando a que pasara el peligro del huracán.

El árbol cayó sobre el tejado y golpeó las vigas, haciendo que la estructura cayera sobre el hombre.

Según González, el hombre de 53 años quedó atrapado bajo los escombros donde lo encontraron sin vida.

La mujer y los hijos del hombre que se encontraban dentro el hogar resultaron ilesos.

Tragic! @HCSOTexas units responded to the 20900 blk of Heather Grove Ct (Kings River Village - Humble). A tree fell on a house and a man was trapped under debris. Preliminary info indicates one person has been confirmed deceased. Fire department is on-scene.

1/2 pic.twitter.com/xtYCDzoWwS