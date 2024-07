“Barco fantasma” que apareció en playa de Florida pertenece a texano recién rescatado en el mar

Un "barco fantasma" que apareció recientemente en una playa del Panhandle de Florida pertenecía a un hombre de Texas que probablemente perderá gran parte de los ahorros de toda su vida tras comprar la embarcación con la que esperaba dar la vuelta al mundo.

Francine Farrar no podía creer lo que veían sus ojos la tarde del 18 de junio, cuando un velero de 45 pies de eslora, sin nadie a bordo, se acercó inquietantemente a la playa que su familia alquilaba en Pensacola.

"Vi este velero hecho jirones, parecía fantasmal, se acercaba," dijo Farrar, ama de casa de 46 años de Meridian, Mississippi, a NBC News la semana pasada.

La embarcación fue arrastrada hasta la orilla y la extraña visión de un velero en la arena se convirtió rápidamente en una fuente de fascinación para el vecindario, explica Allie Garrett, de 35 años y residente en Pensacola.

"Lo llamábamos el 'barco fantasma'. Rápidamente se hizo conocido como el 'barco fantasma' en toda la playa de Pensacola," dijo Garrett, meteoróloga y cazadora de tormentas que tomó múltiples fotos y grabaciones con drones de la embarcación propensa.

Durante la temporada de huracanes en Florida es habitual que las embarcaciones pierdan sus amarras a causa de los fuertes vientos.

"Pensamos que este velero se había soltado del puerto deportivo, que alguien no lo había amarrado bien," explica Farrar.

Pero este barco varado resultó tener un viaje mucho más complicado hasta donde ahora se encuentra en Pensacola.

Poco después de que los lugareños publicaran imágenes de la embarcación en las redes sociales, esas fotos llamaron la atención de Michael Barlow, de 39 años, cuya vida había sido salvada semanas antes durante un angustioso rescate de la Guardia Costera en el Golfo de México.

Barlow reconoció inmediatamente que las imágenes y el vídeo correspondían al Lady Catherine III, que compró en Fort Pierce, Florida, en mayo.

"Sabía que era ella," dijo Barlow

El Catherine zarpó de Fort Pierce el 21 de mayo, según Barlow, con planes de atracar en Rockport, Texas, donde estaba cerrando un negocio de excavaciones y vendiendo sus pertenencias para iniciar una nueva vida errante.

"Simplemente íbamos a explorar el mundo", dijo Barlow de su esposa y su hijo de 9 años. "Somos gente normal. Tenemos unas finanzas normales, muy, muy básicas. Y ésta es la única forma de llevarme a mi hijo y enseñarle que hay todo un mundo ahí fuera, más allá de lo que hay en Estados Unidos. Es la única forma realista de hacerlo hasta que pasó esto."

Barlow y un amigo se dirigían de regreso a Texas cuando los fuertes vientos y las enormes olas que acabarían convirtiéndose en el huracán Alberto azotaron el Catherine y lo dejaron inutilizable.

"Atravesamos tormentas una tras otra, tras otra, tras otra, y entonces esa última tormenta nos golpeó y reventó las velas de proa", dijo Barlow en una entrevista desde Honduras, donde está viviendo temporalmente y enseñando submarinismo. "Perdimos la vela de proa, perdimos el motor y estábamos virando. No estaba previsto y fue devastador."

Y añadió: "El mar era lo más loco que he visto nunca. He estado en el agua toda mi vida, he trabajado en barcos de pesca en alta mar, y he visto algunos mares espantosos. Pero esto fue lo más loco que he visto en mi vida."

Un dispositivo de comunicación por satélite Garmin fue una de las pocas herramientas eléctricas o de gas que no quedaron destruidas por el agua del mar, y Barlow pudo avisar a las autoridades en tierra de que estaba atrapado en aguas peligrosas.

"Estábamos bien ahora, pero no tenemos control del barco y está empeorando", dijo Barlow, recordando su mensaje a la Guardia Costera. "Empezamos a ponernos de lado. Las olas hacían rodar el barco. No había mucho que pudiéramos hacer".

La Guardia Costera de Nueva Orleans dijo que fue alertada de dos navegantes cuya "embarcación quedó inutilizada aproximadamente a 190 millas al sur de Ciudad de Panamá" el 1 de junio.

Los barcos descarriados son comunes durante la temporada de huracanes en Florida, ya que las embarcaciones sucumben a los fuertes vientos y se desprenden de sus amarres. @tornadoalliewx / X

Un helicóptero de la Guardia Costera y un avión de vigilancia encontraron a Barlow y a su amigo en el Catherine, según las autoridades, pero un rescate de barco a barco era imposible en aquellas aguas inestables.

"Podemos ir a buscarte ahora mismo, pero tienes que abandonar el barco," dijo Barlow, recordando la opción que le dieron los socorristas de la Guardia Costera. Si te quedas, te juegas la vida". La situación era mala y empeoraba progresivamente."

Barlow prefirió el rescate al barco que compró por $80,000.

"Las tripulaciones llegaron al lugar, la tripulación del helicóptero izó a las dos personas a bordo y las transportó al aeropuerto de Panama City, en Panama City, Florida," decía un comunicado de la Guardia Costera.

Barlow dijo que confiaba razonablemente en que el Catherine volvería a aparecer, y así fue, 17 días después y a casi 200 millas de distancia.

"Hicimos todo lo posible para dejarla en las mejores condiciones para superar la tormenta," dijo Barlow. "Lo amarramos todo y esperamos que pudiera aguantar."

Ahora, al navegante sólo le esperan malas decisiones.

Podía pagar $20,000 para llevar el Catherine al dique seco y repararlo por un valor muy superior al que tenía antes de Alberto.

O podría desembolsar unos $28,000 para que se llevaran el barco y lo demolieran, lo que al menos detendría la hemorragia financiera.

"Si hablamos de números empresariales, tendría más sentido desguazar el barco," dijo Barlow. "Es la pura verdad".

Ahora está en conversaciones con funcionarios estatales y locales con la esperanza de encontrar una solución en las próximas semanas.

Como propietario de una "embarcación abandonada," Barlow tiene que alejarla o posiblemente se enfrente a un delito grave de tercer grado, castigado con una multa de hasta $5,000 e incluso tiempo en prisión, dijeron las autoridades.

"Sí, nuestros oficiales han estado en contacto con el señor Barlow", dijo la portavoz de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, Faith Fawn, en un comunicado. "Tiene 30 días a partir de la fecha en que se emitió la citación de navegación uniforme para poner su embarcación en conformidad."

Barlow dijo que no va a renunciar a sus sueños de navegar por el mundo aunque esta desventura de Catherine le cueste gran parte de los ahorros de su vida.

"Me dije que podía ganar otros $80,000 y seguir con mi vida e intentarlo de nuevo, o podemos sentarnos aquí e intentar ser tipos duros y realmente perderlo todo," dijo Barlow sobre sus últimos momentos en el agua a bordo del Catherine.

"Definitivamente, esto no ha hecho tambalear mi determinación en lo que respecta a la navegación. Me encanta el océano. Respeto el océano. Es implacable y hermoso al mismo tiempo."

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.