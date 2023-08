Arrestan a un juez de California por el asesinato de su esposa

LOS ÁNGELES - Un juez del condado de Orange fue arrestado por la muerte a tiros de su esposa en su casa en Anaheim Hills, en California.

La policía respondió el jueves, alrededor de las 8 p.m., a la casa de Jeffrey Ferguson, de 72 años, juez de la Corte Superior del Condado de Orange, luego de un informe de un tiroteo en la residencia.

Los oficiales encontraron a Sheryl Ferguson, de 65 años, con al menos una herida de bala dentro de la casa. La mujer murió en el lugar.

“Nuestros pensamientos están con la familia", dijo la jueza presidente del Tribunal Superior del Condado de Orange, María Hernández, en un comunicado el viernes por la mañana.

“Oramos por su consuelo durante este momento difícil”, dijo Hernández. “Aunque no se ha presentado ningún caso ante nuestro tribunal, cuando corresponda, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de nuestras obligaciones legales y éticas. Como este es un asunto pendiente que aún está bajo investigación, el tribunal no puede proporcionar más información en este momento”.

Ferguson fue arrestado en el lugar en la cuadra 8500 de East Canyon Vista Drive. Se encuentra detenido con una fianza de $1 millón.

Según la Asociación de Abogados del Norte del Condado de Orange, Ferguson pasó más de tres décadas en la Oficina del fiscal de distrito del Condado de Orange, durante las cuales trabajó como parte del Equipo Mayor de Control de Narcóticos.

Actualmente se desempeña como juez en el Tribunal Superior del Condado de Orange, cargo en que ha estado desde 2015.

