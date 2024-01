Arrestan al padre y a la madrastra de niño de 5 años que fue asesinado en 1989

El padre y la madrastra de un niño de Carolina del Sur reportado como desaparecido en 1989 estaban en prisión el viernes y serán acusados de asesinato por la muerte del niño de cinco años, dijeron las autoridades.

Victor Lee Turner, de 69 años, y Megan R. Turner, de 63, fueron arrestados el martes en su residencia en Cross Hill, aproximadamente a tres horas y media al norte del condado de Berkeley, donde ocurrió el crimen, dijo el sheriff del condado de Berkeley, Duane Lewis, en una conferencia de prensa el miércoles.

Cada uno de ellos fue ingresado en el centro de detención Hill-Finklea en Moncks Corner, Carolina del Sur, acusado de asesinato. No se había fijado fianza para cada uno, según los registros de la cárcel.

No estaba claro si los Turner contrataron a un abogado para su defensa. Un exabogado de los acusados dijo que se jubiló en 2016 y ya no los representa. El defensor público del área no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes.

El cuerpo de Justin Turner fue encontrado en un van adyacente a la casa de la pareja y las autoridades determinaron que había sido asfixiado, dijo la oficina del sheriff en declaraciones y documentos judiciales.

Parece que las autoridades estuvieron enfocadas durante mucho tiempo en la pareja.

Megan Turner, anteriormente Pamela K. Turner, fue acusada anteriormente en el caso, dijo Lewis, pero la denuncia fue retirada sin perjuicio, dejando abierta la opción de procesar en el futuro, dijo el sheriff.

Lewis dijo que le parecía extraño que la pareja supuestamente mostrara poco interés en la investigación, cuando hacía frío o cuando se revisó a partir de 2021.

El crimen ocurrió dentro de una vivienda durante un presunto altercado físico, según la policía.

"Nunca recibí una llamada telefónica de su papá o su madrastra", dijo el sheriff. “¿Qué están haciendo todos con la muerte de mi hijo? Ni uno. ¿Qué te dice eso?”.

Los investigadores, citando un examen forense de las pruebas, creen que Justin fue estrangulado fatalmente con una ligadura "poco tiempo después de consumir su última comida" el 2 de marzo de 1989.

La evolución de la tecnología de ADN y evidencia forense ayudó a hacer coincidir una ligadura con el cuello de una camisa que llevaba la víctima, dijeron los investigadores en las declaraciones juradas de arresto presentadas para cada sospechoso.

Según las declaraciones juradas, Megan Turner dijo a los testigos que "tuvo un altercado con la víctima" antes de decir que fue visto por última vez. Y proporcionó “información errónea” y detalles inconsistentes sobre su paradero durante el período en que las autoridades cometieron el asesinato, según las declaraciones juradas.

En los primeros momentos de la búsqueda de Justin el 5 de marzo de 1989, Victor Turner entró en el van donde fue hallado el cuerpo del niño y casi instantáneamente salió para decir que su hijo estaba dentro, según las declaraciones juradas.

“Mi hijo está allí”, dijo en ese momento Victor Turner, ahora de 69 años, en el documento. "Alguien lo ha lastimado".

La prima Amy Parsons, que tenía ocho años cuando Justin fue asesinado, mantuvo vivo el caso para sus familiares, dijo Lewis. En la conferencia de prensa del miércoles, expresó su gratitud por su cierre, pero también dijo que los Turner no deberían haber estado libres durante 34 años.

"No merecen otro día", dijo.

Lewis dijo que el asesinato resonó en toda la unida comunidad a unas 30 millas al norte de Charleston durante décadas, marcando el alejamiento de tiempos más inocentes.

"Se me ocurre un asesinato más trágico y horrendo", dijo. “Niño de cinco años. Hoy Justin habría cumplido 40 años. Podría haberme graduado de la escuela secundaria, haber ido a la universidad, haberme casado, haber tenido un hijo y haber sido un ciudadano productivo. Pero no lo fue”.

Continuó: "Creemos que estas dos personas nos quitaron eso".