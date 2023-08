Aniversario de la Ley PACT: ¿Qué significa y a quiénes ayuda?

SALT LAKE CITY, Utah - El presidente Joe Biden visitará Utah este jueves en el primer aniversario de la ley PACT, marcando la ocasión con un discurso en el hospital George E. Wahlen para veteranos.

El nombre completo de la ley es Sergeant First Class Heath Robinson Honoring our Promise to Address Comprehensive Toxics Act (Honrando nuestra promesa de abordar la Ley Integral de Tóxicos, en español)

La ley PACT amplía los beneficios de atención médica para los veteranos que sufrieron exposiciones tóxicas de pozos de combustión y la exposición al agente naranja en Vietnam, la Guerra del Golfo y el combate posterior al 11 de Septiembre.

Según la ley, se presume que ciertos tipos de cáncer, la hipertensión y otras condiciones y dolencias están relacionados con los pozos de combustión que se usaban para desechar la basura y los materiales potencialmente tóxicos.

La ley también agregó más de 20 problemas de salud a una lista de condiciones que se supone que son causadas por la exposición sustancias tóxicas, lo que ayuda a garantizar que más veteranos obtengan ayuda.

Hasta el momento más de 400,000 veteranos en todo el país han solicitado los beneficios de PACT, y 348,000 de esos reclamos fueron aprobados y más de 8,000 son familiares sobrevivientes de veteranos que también se ven beneficiados por esta ley.

En Utah, más de 3,000 veteranos han presentado reclamos y alrededor de 2,800 han recibido beneficios.