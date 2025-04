La carrera por salvar a Tiktok: Amazon se une a la lista de posibles compradores

Amazon ha hecho una oferta de última hora para comprar TikTok, dijo a NBC News una persona familiarizada con las discusiones en curso dirigidas por la Casa Blanca para identificar un comprador no chino para la aplicación de medios sociales.

La oferta, de la que informó por primera vez The New York Times, llegó esta semana a través de una carta dirigida al vicepresidente JD Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Dada la fecha de última hora, días antes de la fecha límite del sábado para evitar la prohibición de la aplicación en Estados Unidos, la oferta no se considera seria, dijo la fuente, a la que se concedió el anonimato para compartir detalles de las negociaciones privadas.

Un portavoz de Amazon declinó hacer comentarios. Un representante de Jeff Bezos, fundador de Amazon, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Se esperaba que el presidente Donald Trump sopesara las ofertas de TikTok el miércoles durante una reunión en el Despacho Oval con Vance, Lutnick y otros altos funcionarios de la administración. Trump ha nombrado a Vance y al asesor de seguridad nacional Michael Waltz para liderar los esfuerzos para resolver el destino de TikTok.

La aplicación lleva en el limbo en EEUU desde el año pasado, cuando el entonces presidente Joe Biden firmó una ley bipartidista que obligaba a su propietario, ByteDance, con sede en China, a venderla a un comprador no chino o enfrentarse a una prohibición nacional. El acuerdo no fructificó, y Trump amplió el plazo mediante una orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo, dando de hecho a TikTok hasta el sábado 5 de abril para encontrar una solución que la mantuviera en línea.

ByteDance, que ya había dicho anteriormente que no pensaba vender, aún no ha confirmado públicamente conversaciones con ningún comprador y no ha declarado oficialmente que ahora esté dispuesta a vender TikTok.

Funcionarios de la Casa Blanca y asesores de Vance han mantenido un estrecho control sobre los detalles de las conversaciones TikTok, con la lista completa de los posibles compradores o socios sigue siendo un misterio. Y a pesar de la reunión programada para el miércoles, no hubo señales de un acuerdo inminente. Trump, por su parte, se ha mostrado dispuesto a ampliar de nuevo el plazo si no se llega a un acuerdo antes del sábado.

Vance ha dicho que le gustaría evitarlo. Pero el vicepresidente reconoció en una entrevista con NBC News el mes pasado que, si bien las líneas generales de un acuerdo con TikTok podrían estar listas antes de la fecha límite, los detalles podrían tardar más en resolverse.

"Normalmente, algunos de estos acuerdos, que son mucho más pequeños y requieren mucho menos capital, tardan meses en cerrarse", dijo entonces Vance, que trabajó en capital riesgo antes de entrar en política como senador de Ohio. "Estamos intentando cerrar esto a principios de abril. Creo que las líneas generales de este asunto estarán muy claras. La cuestión es si podremos terminar todo el papel".

Los esfuerzos bipartidistas para prohibir la aplicación se remontan al primer mandato presidencial de Trump, durante el cual intentó sin éxito prohibir TikTok. Desde entonces, el presidente ha cambiado de postura. El año pasado, mientras se presentaba a un segundo mandato no consecutivo, Trump compartió un video viral en la plataforma en el que decía que iba a "salvar TikTok".

TikTok había impugnado la posible prohibición, pero la Corte Suprema la confirmó en los últimos días del gobierno de Biden. La aplicación dejó de funcionar brevemente en EEUU justo antes de la toma de posesión de Trump, pero restableció el servicio después de que el presidente señalara que revisaría la prohibición.

A principios de esta semana, Trump parecía confiar en que se llegaría a un acuerdo.

"Tenemos muchos compradores potenciales", dijo a los periodistas. "Hay un tremendo interés en TikTok. La decisión va a ser mía. TikTok es, es muy interesante, y mucha gente quiere comprarla".

Entre los pretendientes que han expresado su interés en adquirir la app figuran personas como el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, que se unió a la oferta del inversor multimillonario Frank McCourt; la startup de motores de búsqueda de inteligencia artificial Perplexity AI; y el exsecretario del Tesoro del gobierno de Trump Steven Mnuchin.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Henry J. Gomez y Angela Yang para NBC News.