Juicio contra Alec Baldwin: abogado dice que el actor “no cometió ningún crimen”

SANTA FE, Nuevo México — Un abogado defensor dijo al jurado este miércoles, en el juicio contra el actor Alec Baldwin por el tiroteo mortal en el set de “Rust”, que la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, fue una “tragedia indescriptible” pero que “Alec Baldwin no cometió ningún crimen; él era actor, actuaba”.

El abogado de Baldwin, Alex Spiro, enfatizó en su declaración inicial en un tribunal de Santa Fe, Nuevo México, que Baldwin, quien está siendo juzgado por homicidio involuntario, hizo exactamente lo que siempre hacen los actores.

“No tengo que contarles más sobre esto, porque todos han visto tiroteos en las películas, manifestó Spiro.

No obstante, la fiscal especial, Erlinda Ocampo Johnson, argumentó en su declaración inicial que Baldwin “violó las reglas primordiales de seguridad de las armas de fuego” en el set de la película “Rust” en los momentos previos al tiroteo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

“La evidencia mostrará que alguien que jugó a la ficción con un arma real y violó las reglas de seguridad de las armas de fuego es el acusado, Alexander Baldwin”, declaró Johnson.

Spiro respondió que “estas reglas no son reglas primordiales en un set de película”.

“La evidencia mostrará que en el set de una película, la seguridad debe existir antes de que se coloque un arma en la mano de un actor”, aseguró Spiro al jurado.

Johnson enfatizó en su introducción que el set era un lugar de trabajo.

“Las pruebas demostrarán que, como en muchos lugares de trabajo, hay personas que actúan de manera imprudente y ponen en peligro a otras personas”, dijo Johnson.

Johnson guio a los jurados a través de los eventos previos al tiroteo del 21 de octubre de 2021. Dijo que ese día, Baldwin rechazó múltiples oportunidades de realizar controles de seguridad estándar antes del ensayo y, en cambio, “hizo lo suyo” con el revólver en el ensayo donde mataron a Hutchins.

“Él apuntó directamente a la señorita Hutchins y disparó el arma, enviando la bala real directamente al cuerpo de Hutchins”, expresó Johnson, una fiscal relativamente nueva en el caso, designada a finales de abril por la oficina del fiscal del distrito de Santa Fe.

Durante la presentación, Baldwin dirigió su mirada hacia abajo, a un bloc de notas, lejos del jurado. Observó atentamente a Spiro durante su presentación. Su esposa Hilaria Baldwin y su hermano, el actor Stephen Baldwin, estaban entre los familiares y amigos sentados detrás de él.

El juicio profundizará en la seguridad con las armas, una celebridad de alto nivel y una película de bajo presupuesto en el set de un rancho remoto.

Los 16 miembros del jurado, 11 mujeres y cinco hombres, provienen de una región con fuertes corrientes de posesión de armas y seguridad informadas por la caza en zonas rurales. Cuatro de los jurados serán considerados suplentes, mientras que los otros 12 deliberarán una vez que reciban el caso.

La muerte de Hutchins y las heridas del director Joel Souza hace casi tres años conmocionaron a la industria cinematográfica y llevaron a un cargo de delito grave contra Baldwin que podría resultar en hasta 18 meses de prisión.

“Mató a una persona increíble, hirió a otra y cambió vidas para siempre”, declaró Spiro en su apertura.

Baldwin afirmó que el arma se disparó accidentalmente después de seguir las instrucciones de apuntar hacia Hutchins, que estaba detrás de la cámara. Sin saber que estaba cargado con una bala real, el actor dijo que retiró el percutor, no el gatillo, y disparó.

“Nadie lo vio apretar el gatillo intencionalmente”, informó Spiro.

El abogado enfatizó que la responsabilidad recae en la armera de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, quien ya fue condenada por homicidio involuntario, y en el asistente de dirección David Halls, quien no refutó el uso negligente de un arma mortal a cambio de su testimonio en el juicio.

Gutiérrez Reed obtuvo la palabra esta mañana y a pesar de sus peticiones, tendrá que pasar 18 meses en un centro correccional para mujeres.

A Baldwin le habían dicho “arma fría” antes de coger el revólver, sin saber que había una bala real en él.

“Había sido revisada una y otra vez por los responsables de garantizar que el arma fuera segura”, aseguró Spiro. “Él no la manipuló, no la cargó él mismo. No lo dejó desatendido”,

Spiro se ha convertido en los últimos años en uno de los abogados defensores más solicitados del país. Entre sus clientes se encuentran Elon Musk, el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, y Megan Thee Stallion.

Baldwin, la estrella de “Beetlejuice”, “Glengarry Glen Ross” y “30 Rock”, ha sido un nombre muy conocido como actor y personalidad pública durante más de tres décadas.

Spiro manifestó, al concluir su apertura, que los testigos darán fe de que “ningún actor en la historia” ha “interceptado una bala real de un arma de utilería”.

“Nadie podría haber imaginado o esperado que un actor hiciera eso”, dijo el abogado.

Los fiscales tienen dos estándares alternativos para probar el cargo. Uno se basa en el uso negligente de un arma de fuego. La otra es demostrar, más allá de toda duda razonable, que Baldwin actuó con total desprecio o indiferencia por la seguridad de los demás.

El testimonio en el juicio profundizará en las deficiencias en una revisión final de seguridad del arma antes de que Baldwin comenzara a ensayar con ella, así como en la mecánica del arma y si podría haber disparado sin apretar el gatillo.

“Esa arma que el acusado había pedido que le asignaran funcionó perfectamente bien tal como fue diseñada”, declaró Johnson. “Apuntó con el arma a otro ser humano y apretó el gatillo, sin tener en cuenta la seguridad de Mis Hutchins”.