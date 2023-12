Colgados en una “viga”: ya puedes recrear foto icónica en tope del Rockefeller Center de NY

NUEVA YORK -- La oportunidad de recrear una de las fotografías más icónicas de la historia de la Ciudad de Nueva York está destinada a levantar el ánimo de las personas, y tal vez generar temores en quienes le tienen pavor a las alturas.

Una nueva experiencia interactiva llamada "The Beam" ya está abierta en el Rockefeller Center, que permite a los visitantes recrear la famosa fotografía de 1932 "Almuerzo en la cima de un rascacielos" o "Lunch atop a Skyscraper" que muestra a 11 trabajadores almorzando en una viga de acero muy por encima de las calles de Manhattan cuando 30 Rock estaba en construcción.

Los visitantes se sentarán atados a una réplica de una viga de acero en el piso 69, luego serán elevados 12 pies por encima de la plataforma de observación y llevados a dar un giro de 180 grados. Ofrece algunas de las vistas más hermosas de Central Park y Manhattan: un horizonte que luce muy diferente al de hace 91 años, cuando se tomó la fotografía original.

Después de pasar un tiempo a más de 800 pies sobre el nivel de la calle, Tishman Speyer dijo que los huéspedes pueden regresar al interior y disfrutar de la nueva experiencia gastronómica, The Weather Room, que ofrece refrigerios ligeros.

Las entradas para "The Beam" se pueden agregar a las entradas generales para "Top of the Rock". Cuestan $25 extra e incluyen una foto digital.

Esto ocurre antes de que Tishman Speyer presente otra nueva experiencia, el "Sky Lift" en el piso 70, que se describe como una plataforma circular de vidrio que elevará a los visitantes 30 pies por encima del tejado más alto. Su apertura está prevista para 2024.