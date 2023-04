Niña afirma que fue brutalmente golpeada en su escuela y luego obligada a pedir perdón a sus agresoras

SAN JOSÉ, California - Una familia está buscando respuestas después de que, según dicen, su hija fuera brutalmente golpeada por cuatro niñas dentro de una escuela de San José.

Denuncian que la escuela no solo fue negligente al no tratar las heridas de su hija y no comunicarles inmediatamente lo ocurrido, sino que, aunque ella fue la víctima, la directora de la institución la hizo disculparse con sus atacantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

“Para mí fue algo injusto”, dijo Guadalupe Enríquez. “Me disculpé y me fui para clase y en la clase me sentía con mareos, me dolía la cabeza”, aseguró la menor.

Ella tiene apenas 13 años, pero asegura que carga sobre sus hombros el peso de un caso de abuso escolar. Dice que el pasado 2 de marzo, ella estaba dentro de la escuela Blanca Alvarado de San José. Era la hora del almuerzo cuando cuatro niñas, con las que dice nunca había hablado, presuntamente la atacaron y golpearon.

“Yo lo único que hice fue defenderme, pero no podía porque a la hora que ella se me fue se me fueron entre todas”, dijo Guadalupe.

Según dice, la directora de la escuela la llevó a ella y a una de las cuatro niñas presuntamente agresoras a la oficina. Asegura que nunca la llevaron a la enfermería a pesar de estar gravemente golpeada, y que aunque esto ocurrió alrededor del mediodía, la regresaron a clase sin haberle avisado a sus papás del incidente.

Sus padres no supieron lo qué pasó hasta las 3:00 p.m., cuando la recogieron.

“Me siento muy mal por esas dos horas y media de diferencia que hubo de las 12:30 p.m. a las 3:00 p.m., como es en la cabeza es algo muy delicado, como tuvo una contusión, imagínese de ahí a que mi esposa la recogió y la llevamos al doctor ya cuánto tiempo pasó”, dijo José Manuel Enríquez, padre de Guadalupe.

“Lo que yo hice fue llevármela al hospital, y en el hospital me dijeron que ella tenía una contusión en el cerebro, tenía golpes en la espalda, ella estaba muy mal”, dijo Carmen Orellana, madre de la niña.

Además de sus heridas físicas, Guadalupe dice que también sufrió consecuencias emocionales, ya que afirma que sus atacantes le hicieron acoso cibernético y subieron videos de la golpiza a redes sociales.

Orellana decidió retirar a Guadalupe y a sus otras dos hijas de la escuela, después de que, según dice, no recibió apoyo de las directivas.

“A mí lo que más me dolió fue que la propia directora, a pesar de que mi hija fue la víctima, ella obligó a mi hija a pedirle disculpas a las que la habían atacado, y eso no se hace. Hasta ahorita no hay respuesta y la directora no me dio la cara, la que me atendió es la subdirectora y me dijo que la directora le había dicho que fue un malentendido porque Guadalupe no entendía el inglés”, dijo Orellana. “Yo sé que venimos de México y que somos latinos, pero no tienen ningún derecho de hacer eso con mi hija”, indicó.

“Como soy latina me dijeron que era porque yo no entendía el inglés, pero yo lo entiendo perfectamente y ellos lo saben”, dijo Guadalupe.

La Blanca Alvarado es una escuela chárter que hace parte del distrito escolar Alpha Public Schools.

En un comunicado dijeron: "Se brindó apoyo oportuno, se siguieron los protocolos y no se presentó ninguna queja formal sobre este incidente a la escuela”.

“Eso es mentira porque yo tengo aquí todos los papeles, el reporte de que yo fui y se los llevé todo, ellos están enterados de todos los papeles”, dijo Orellana.

Guadalupe aún debe ir al médico para revisar el progreso de la contusión, y dice que decidió contar su historia porque no quiere que esto le ocurra a ninguna otra niña.

“Y les diría a todas las niñas que si tienen un problema se lo cuenten a su mamá. Porque no por ser latinas estamos solas”, aseguró.