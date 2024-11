Trump será el segundo presidente de EEUU en cumplir mandatos no consecutivos

Hace dos años, el expresidente Donald Trump anunció desde su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, su tercera candidatura presidencial. "La recuperación de Estados Unidos comienza ahora mismo", dijo, y calificó su tiempo fuera del cargo como una "pausa".

Trump, que fue el 45.º presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021, es ahora el ganador proyectado para comenzar la 47.ª presidencia.

La victoria proyectada de Trump significa que ha tenido éxito donde varios otros expresidentes fracasaron, incluidos Theodore Roosevelt en 1912, Ulysses S. Grant en 1880, Millard Fillmore en 1856 y Martin Van Buren en 1844 y 1848.

En toda la historia estadounidense, solo un presidente, Stephen Grover Cleveland, ha logrado ganar mandatos no consecutivos. Trump ahora se encamina a convertirse en el segundo presidente en dejar la Casa Blanca y regresar cuatro años después de su derrota proyectada sobre la vicepresidenta Kamala Harris.

¿Quién fue el expresidente Grover Cleveland?

Grover Cleveland puso fin a casi tres décadas de dominio del Partido Republicano sobre la presidencia cuando ganó las elecciones de 1884, convirtiéndose en el primer demócrata en ocupar un cargo desde el fin de la Guerra Civil.

El exalcalde de Buffalo y gobernador de Nueva York se había ganado el apoyo de los demócratas y los "Mugwumps", reformistas republicanos que se oponían al oponente de Cleveland, James G. Blaine. Cleveland se ganó una reputación de honestidad en política en medio de la corrupción de la Edad Dorada, lo que le valió el apodo de "Ugly Honest" (el feo y honesto).

Durante su primer mandato, Cleveland enfureció a las compañías ferroviarias al obligarlas a devolver 81 millones de acres de tierras federales anexadas ilegalmente en el oeste y firmó la Ley de Comercio Interestatal, la primera ley federal que regulaba los ferrocarriles. También firmó la Ley Dawes, que permitía al gobierno dividir las tierras tribales para eliminar la cohesión social de los nativos americanos.

Prohibió los favores especiales a cualquier grupo económico, vetó más de 400 proyectos de ley y pidió al Congreso republicano que redujera los aranceles. Cuando le dijeron que había dado a los republicanos algo contra lo que votar en el siguiente ciclo electoral, Cleveland dijo: "¿De qué sirve ser elegido o reelegido si no se defiende algo?".

A pesar de ganar el voto popular por más de 100,000 votos en 1888, perdió su segunda candidatura presidencial en el Colegio Electoral ante Benjamin Harrison, por 233 a 157.

Al igual que en la campaña de Trump de 2020, en las elecciones hubo acusaciones de fraude electoral; a diferencia de 2020, la evidencia de fraude fue clara en algunos estados, según la revista Smithsonian. Aun así, Cleveland aceptó la derrota con gracia, e incluso sostuvo un paraguas sobre la cabeza de Harrison mientras el 23.º presidente de la nación daba su discurso inaugural.

"Este noble ejemplo que da no se perderá en este país", escribió The New York World sobre la concesión de Cleveland, según The Washington Post.

(Trump no asistió a la toma de posesión del presidente Joe Biden en 2021 y todavía mantiene que las elecciones de 2020 fueron "amañadas").

Cleveland y Harrison volvieron a enfrentarse en 1892. Los votantes habían perdido la confianza en Harrison, cuya política de aranceles elevados se consideraba hostil a los trabajadores; esto se vio marcado por una ola de huelgas laborales violentas en las minas de plata ese verano. Cleveland logró una victoria decisiva, convirtiéndose en el 22.º y 24.º presidente de Estados Unidos.

El segundo mandato de Cleveland estuvo marcado por el pánico de 1893, una de las crisis financieras más graves que ha afrontado Estados Unidos. Derogó la Ley de Compra de Plata Sherman, que había colocado la plata como respaldo del dólar estadounidense, y mantuvo la reserva de oro del Tesoro mediante lo que los críticos consideraron una "colusión" con Wall Street.

Durante la huelga de Pullman de 1894, Cleveland respondió con una mano dura, enviando tropas contra los huelguistas ferroviarios de Chicago. Esto provocó la muerte de más de una docena de trabajadores y le valió a Cleveland una reputación de rompedor de sindicatos.

Cleveland firmó un proyecto de ley que declaraba el Día del Trabajo como feriado nacional en medio de la crisis.

Su gestión de la depresión económica fue tremendamente impopular, lo que llevó a la "mayor realineación de los votantes desde la Guerra Civil", según el Smithsonian. Los demócratas perdieron apoyo en todas partes, excepto en el sur profundo. Cleveland no se presentó a un tercer mandato. Se retiró en Princeton, Nueva Jersey, y murió el 24 de junio de 1908.

¿Quién fue el sucesor del presidente Grover Cleveland después de su segundo mandato?

El presidente republicano William McKinley se convirtió en el 25.º presidente de la historia de Estados Unidos al vencer a William Jennings Bryan, que había ganado la candidatura demócrata después de que Cleveland no buscara la reelección durante la contienda de 1896.

La elección se redujo en gran medida a la política monetaria y a la forma de abordar las consecuencias de la depresión. Los votantes urbanos temían que la libre acuñación de plata, que Bryan defendía, fuera la ruina del país, lo que ayudaría a inclinar la balanza a favor de McKinley.

¿Qué tiene de significativo la reelección de Grover Cleveland como presidente?

Las presidencias de Cleveland se produjeron más de un siglo antes de la tercera candidatura de Trump a la Casa Blanca, pero han rondado las elecciones de 2024 por algunas razones históricas obvias.

Trump se unirá a Cleveland como el segundo presidente en ganar mandatos no consecutivos.