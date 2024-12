Trump detalla los cambios radicales que implementará el primer día de gobierno

El presidente electo Donald Trump prometió hacer cambios inmediatos y radicales después de asumir el cargo el 20 de enero, como indultos para los condenados por el ataque al Capitolio de Estados Unidos, y dijo que quiere encontrar una solución legislativa para mantener a los Dreamers en el país de manera legal.

En una entrevista con Kristen Welker, moderadora de “Meet the Press” de NBC News, Trump también dijo que trabajará para extender los recortes de impuestos aprobados en su primer mandato. Dijo que no buscará imponer restricciones a las píldoras abortivas. Planea deportar a millones de inmigrantes indocumentados y tratar de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Y dijo que los indultos para los alborotadores del 6 de enero ocurrirán el primer día, argumentando que muchos han soportado un trato excesivamente duro en prisión.

“Esta gente vive en el infierno”, dijo.

La primera entrevista televisiva de Trump después de las elecciones tuvo lugar el viernes en la Torre Trump en Manhattan, donde habló durante más de una hora sobre los planes de política que los estadounidenses pueden esperar en su próximo mandato.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Trump dijo que cumpliría una promesa de campaña de imponer aranceles a las importaciones de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En un momento digno de mención, reconoció la incertidumbre cuando Welker le preguntó si podía “garantizar que las familias estadounidenses no pagarán más” como resultado de su plan.

“No puedo garantizar nada”, dijo Trump. “No puedo garantizar el mañana”.

Trump también dijo que no aumentará la edad para programas gubernamentales como la Seguridad Social y Medicare y que no hará recortes en ellos como parte de los esfuerzos de reducción del gasto liderados por Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Cuando se le preguntó si “aumentar las edades o algo por el estilo” estaba “fuera de la mesa”, Trump estuvo de acuerdo y dijo: “No lo haré”.

Trump habló en un tono calmado y mesurado y en ocasiones se peleó con Welker cuando ella le verificaba los hechos. Parecía alentado por el alcance de su victoria el 5 de noviembre. Después de ganar el voto popular y capturar los siete estados clave en disputa, dijo con orgullo: "Todo el mundo me está llamando".

Ha escuchado a Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de The Washington Post: "Estamos cenando", dijo.

"La gente me quiere ahora, ¿sabes?", dijo, y agregó: "Es diferente a la primera vez; cuando gané la primera vez, no era tan popular como ahora. Y una cosa que es muy importante, en términos de la elección, es que me encanta haber ganado el voto popular, y por mucho".

"Tal vez debería"

Trump pasó a quejas conocidas. No reconoció que perdió las elecciones de 2020. Cuando se le preguntó cómo, en su opinión, los demócratas robaron esa elección pero no esta, a pesar de que controlan la Casa Blanca, Trump dijo: “Porque creo que era demasiado grande para manipularla”.

Culpó al presidente Joe Biden por la división política del país y colmó de insultos a los supuestos enemigos. Adam Schiff, el senador demócrata entrante de California, es “un verdadero canalla”, dijo.

Pero transmitió un mensaje algo contradictorio en lo que respecta a la retribución política. Trump dejó en claro que cree que se le ha hecho daño, pero también sonó conciliador al decir que no nombrará a un fiscal especial para investigar a Biden. “No busco volver al pasado”, dijo. “La retribución será a través del éxito”.

Un temor entre los oponentes políticos de Trump es que use la temible maquinaria de investigación del gobierno para vengarse. Ha elegido a dos aliados para los principales puestos de aplicación de la ley: Pam Bondi para fiscal general y Kash Patel para director del FBI. Si se confirma, sugirió Trump, tendrían autonomía en la forma en que aplican la ley.

Sin embargo, también señaló a personas que cree que cruzaron la línea al investigar sus acciones, y calificó al fiscal especial Jack Smith de "muy corrupto".

Los miembros del comité de la Cámara de Representantes que examinó el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos eran "matones políticos y, ya sabes, pervertidos" que cometieron delitos en el ejercicio de su trabajo, dijo.

"Por lo que hicieron, honestamente, deberían ir a la cárcel", dijo Trump.

Cuando se le preguntó si ordenaría al Departamento de Justicia y al FBI que los castigaran, Trump dijo: "No, en absoluto. Creo que tendrán que analizar eso, pero no lo voy a hacer… me voy a centrar en perforar, cariño, perforar", en referencia a la explotación de más suministros de petróleo.

Si Biden quiere hacerlo, podría indultar a los miembros del comité, dijo Trump, "y tal vez debería hacerlo".

Salario mínimo, inmigración y Obamacare

La entrevista cubrió una variedad de temas, durante los cuales siguió manteniendo cierta distancia entre él y el conservador “Proyecto 2025”, que pretendía ser un modelo para que su gobierno implementara nuevas políticas. Pero si bien alguna vez rechazó la guía de políticas, la abrazó más de cerca y estuvo de acuerdo en que algunos de los redactores ahora son parte de su administración entrante.

“Estoy de acuerdo con muchas de esas cosas”, dijo Trump.

Dijo que consideraría aumentar el salario mínimo federal, que ha sido de $7.25 por hora desde 2009, pero que le gustaría consultar con los gobernadores del país. “Estoy de acuerdo, es una cifra muy baja”, dijo.

Dijo que publicará su historial médico completo. Trump tendrá 82 años cuando termine su mandato en 2029, la misma edad que Biden tiene ahora. Dijo que no planea desinvertir en Truth Social, la plataforma de mil millones de dólares que lanzó después de dejar el cargo. “No sé en qué desinvertir”, dijo. “Todo lo que hago es difundir mensajes”. Y dijo que no intentará reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ha criticado en el pasado.

Dijo que sus hijos no se unirán a él como asistentes de la Casa Blanca, un cambio con respecto a su último mandato, cuando su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner se desempeñaron como asesores principales en las oficinas del Ala Oeste. “Los extrañaré”, dijo. No respondió a una pregunta sobre qué papel desempeñará su esposa, Melania Trump, en el nuevo mandato, aunque describió a la futura primera dama como “muy elegante” y “muy popular”.

La inmigración fue la pieza central de la campaña de Trump, y no dudó en decir que llevará a cabo la deportación masiva de quienes viven en el país ilegalmente.

Primero serán los criminales convictos, dijo. Cuando se le presionó sobre si los objetivos irían más allá de ese grupo, Trump agregó: “Bueno, creo que hay que hacerlo, y es algo difícil, es algo muy difícil de hacer. Es… pero hay que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente”.

También es posible que los ciudadanos estadounidenses se vean atrapados en la redada y sean deportados con miembros de la familia que están aquí ilegalmente, o que podrían optar por irse.

Cuando se le preguntó sobre las familias con estatus migratorio mixto, donde algunos están en los EE. UU. legalmente y otros ilegalmente, Trump dijo: “No quiero separar a las familias, así que la única forma de no separar a la familia es manteniéndolas juntas y tienes que enviar a los inmigrantes a Estados Unidos a sus países de origen”.

“Todos de vuelta”.

El costo y las complejidades logísticas de deportar a millones de personas no lo han disuadido, dijo.

“No tienen opción”, dijo. “En primer lugar, nos están costando una fortuna. Pero estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás, y vamos a ver cómo va”.

Una excepción podrían ser los “Dreamers”, personas que fueron traídas a EEUU ilegalmente cuando eran niños y han vivido aquí durante años. Expresó su apertura hacia una solución legislativa que les permita permanecer en el país.

“Trabajaré con los demócratas en un plan”, dijo, elogiando a los “Dreamers” que han conseguido buenos trabajos, han iniciado negocios y se han convertido en residentes exitosos. “Vamos a tener que hacer algo con ellos”, dijo.

Trump también dijo que tiene la intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, la protección consagrada en la 14ª Enmienda que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense independientemente de sus padres. Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de que al hacerlo unilateralmente se enfrentara a una oposición legal, Trump dijo que consideraría enmendar la Constitución.

“Tal vez tengamos que volver a la gente”, dijo Trump. “Pero tenemos que terminar con esto”.

Durante el único debate de Trump con la vicepresidenta Kamala Harris, fue criticado por decir que tenía “conceptos de un plan” para reemplazar la Ley de Atención Médica Asequible, la ley de atención médica firmada por el presidente Barack Obama.

No está claro que las ideas de Trump hayan evolucionado más.

“Obamacare apesta”, dijo. “Si llegamos a una mejor respuesta, la presentaría a los demócratas y a todos los demás y haría algo al respecto”.

¿Cuándo tendrá un plan desarrollado? “Bueno, no sé si lo verán en absoluto”, dijo Trump, y agregó que los expertos en atención médica están estudiando posibles alternativas.

Política exterior

Más tarde el viernes después de la entrevista, Trump voló a París para una ceremonia que marcó la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que había sido devastada por un incendio.

Después de llegar, se reunió en privado con el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien publicó en las redes sociales que el trío habló sobre alcanzar "una paz justa" en la guerra de su país con Rusia. Zelenskyy participó aproximadamente durante los últimos 10 minutos de la reunión, dijo un funcionario de transición de Trump.

En la entrevista con "Meet the Press", Trump dijo que está tratando activamente de poner fin a la guerra, "si puedo", y agregó que Ucrania "posiblemente" puede esperar que no recibirá tanta ayuda militar de los EE. UU. cuando regrese al cargo.

No se comprometería a mantener a Estados Unidos en la OTAN, la alianza militar europea que ha sido un baluarte contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. "Si pagan sus cuentas, absolutamente", preservaría el papel de Estados Unidos en la alianza, dijo.

En otro frente de política exterior, Trump expresó dudas sobre la capacidad del presidente sirio Bashar al-Assad para permanecer en el poder.

“Es sorprendente, porque permaneció durante años en condiciones que uno pensaría que eran mucho más adversas, y de repente, los rebeldes se están yendo y están tomando grandes porciones de territorio”, dijo Trump. “La gente ha apostado en su contra durante mucho tiempo, y hasta ahora eso no ha funcionado. Pero esto parece ser diferente”.

“No habrá una masacre estadounidense”

Una frase que saltó del primer discurso inaugural de Trump en 2017: “masacre estadounidense”. Evocaba una nación devastada por el crimen y cargada de fábricas oxidadas.

Esta vez, Trump dijo que la moraleja de su discurso inaugural será diferente.

“Vamos a tener un mensaje”, dijo. “Los hará felices: unidad. Será un mensaje de unidad”.

“¿Y no habrá una masacre estadounidense?”, preguntó Welker.

“No habrá una masacre estadounidense, no”, dijo el 45.º y pronto 47.º presidente.

Cuando se le preguntó cuál sería su mensaje para los estadounidenses que no votaron por él, Trump los comparó con sus partidarios más estridentes, un cambio con respecto a su retórica de campaña.

“Los voy a tratar”, dijo, “tan bien como he tratado a los mayores partidarios de MAGA”.