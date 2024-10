¿Republicano o demócrata? Así han votado los texanos en otras elecciones presidenciales

Con las elecciones presidenciales entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump a la vuelta de la esquina, es posible que sienta curiosidad por saber cómo los texanos han votado por presidentes en el pasado.

La historia reciente muestra que los republicanos han podido contar con la victoria en Texas. Pero ese no siempre fue el caso, y al ritmo que Texas está agregando nuevos votantes, puede que no sea el caso en un futuro no muy lejano.

En las 42 elecciones presidenciales en las que ha participado Texas, los demócratas han ganado el estado 27 veces. Antes de las elecciones de 1980, Texas era confiablemente demócrata, excepto por un puñado de contiendas, incluidas Hoover (1928), Eisenhower (1952-1956) y Nixon (1972).

El estado no tiene datos de votación en línea condado por condado para las elecciones presidenciales anteriores a 1992. Sin embargo, los datos históricos del Secretario de Estado de Texas muestran que la última vez que el voto popular fue para un demócrata fue en 1976, cuando Jimmy Carter superó a Gerald Ford por poco más de 100,000 votos. Desde que Ronald Reagan ganó en 1980, todos han sido republicanos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Si bien se espera que los republicanos ganen Texas para Trump en 2024, la brecha entre republicanos y demócratas se ha reducido en los últimos años.

En 2008, el republicano John McCain recibió 4,479,328 votos frente a los 3,528,633 del demócrata Barack Obama, una diferencia de 950,695 votos. Cuatro años después, durante la reelección de Obama en 2012, el republicano Mitt Romney recibió 4,569,843 votos frente a los 3,308,124 de Obama, una diferencia de 1,261,719 votos.

En 2016, las cosas estaban mucho más igualadas que en 2012. El republicano Donald Trump recibió 4,685,047 votos frente a los 3,877,868 de la demócrata Hillary Clinton, una diferencia de 807,179. En 2020, durante la campaña de reelección de Trump, recibió 5,890,347 votos frente a los 5,259,126 del demócrata Joe Biden, una diferencia de 631,221.

El número de votantes adicionales puede explicar la reducción de la brecha entre republicanos y demócratas en el estado. En 2016, Texas tenía 15,101,087 votantes registrados. En 2020, el estado informó 1.8 millones de nuevos votantes adicionales, lo que eleva el total a 16,955,519. Ese año, la brecha se redujo en unos 180,000 votos.

Desde 2020, Texas ha agregado aproximadamente otros 1.7 millones de votantes, lo que eleva el total registrado a 18,623,931. Sabremos después de las elecciones del 5 de noviembre cómo afectó eso a la brecha entre demócratas y republicanos este año.

Es importante señalar que los propios partidos han cambiado con el tiempo y no siempre han compartido las mismas ideologías y posiciones que comparten hoy.

Los republicanos y los demócratas lucen muy diferentes en la era moderna en comparación con los de las décadas de 1860 o 1960.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Frank Heinz para NBCDFW. Para ver la nota original, haz clic aquí.