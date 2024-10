“No vamos a regresar”, lema de Samuel Jackson, Spike Lee y Springsteen en mitin de Harris

ATLANTA - Samuel L. Jackson, Spike Lee y Bruce Springsteen, todos invitados al mitin de la candidata demócrata Kamala Harris en el estado clave de Georgia, instaron este jueves a salir a votar el próximo 5 de noviembre bajo la consigna de "no regresar" a otro mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021).

El actor Samuel L. Jackson, uno de los primeros en subir al estrado, montado en el estadio James Hallford de Atlanta, invocó a los asistentes a salir a movilizar el voto a favor de la también vicepresidenta de EEUU.

"No vamos a regresar", exclamó el intérprete de "Pulp Fiction".

Tras él, el director de cine Spike Lee, nativo de Georgia, dijo que estas son unas elecciones "de vida o muerte". "Peleamos, ganamos", repitió el realizador, una consigna repetida por los asistentes que a esa hora empezaban a poblar el recinto.

Uno de los que se llevó una de las mayores ovaciones fue el cantante Bruce Springsteen, "The Boss", quien tras interpretar con guitarra y armónica la canción "The Promise Land", de su álbum de 1978, "Darkness on the Edge of Town", pidió el voto para Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, porque "están comprometidos con una visión de país que respeta e incluye a todos".

"Trump es un tirano", aseveró el cantante, para luego interpretar "Land in a Hope of dream" y finalmente el clásico "Dancing in the Dark".

Momentos antes, el senador por Georgia Jon Ossoff recordó los resultados de 2020, donde el actual presidente de EEUU, Joe Biden, ganó el estado por menos de un punto porcentual. "Georgia, toda la nación nos está mirando de nuevo", dijo a la audiencia, cifrada en más de 20,000 personas.

Momentos después, el senador por Georgia Raphael Warnock se mostró convencido de que los hombres afroamericanos votarán en su gran mayoría por Harris, y que no ocurrirá que un porcentaje de ellos lo hará por Trump, como algunos sondeos de opinión han revelado.

"Después de todo, sabemos quién es Donald Trump", señaló el senador.

Harris encabeza un mitin de campaña en este estadio del área metropolitana de Atlanta, en el que estará acompañada por el expresidente Barack Obama, con miras a atraer votos en el competitivo estado de Georgia, uno de los que puede decidir al próximo inquilino de la Casa Blanca.