JD Vance, compañero de fórmula de Trump, llega a la frontera y ataca a Kamala Harris

TUCSON, Arizona - El candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, calificó este jueves a la actual vicepresidenta de Estados Unidos y presumible aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, de "zar fronteriza" fracasada y la culpó de la crisis migratoria.

"Es difícil creer hasta que ves con tus propios ojos lo malas que han sido las políticas de la 'administración' de Kamala Harris en lo que respecta a la frontera sur", dijo Vance, quien realizó el jueves una visita a la frontera entre Estados Unidos y México.

Desde una sección del muro fronterizo en el condado de Cochise, en Arizona, el senador por Ohio aseguró que Harris se ha desempeñado como "zar de la frontera", sin embargo no ha escuchado a las personas afectadas por la crisis migratoria, ni tampoco dado los recursos y los medios a los agentes fronterizos para que hagan su trabajo.

La Casa Blanca ha salido a desmentir en varias ocasiones que Harris haya sido nombrada oficialmente como "zar de la frontera", y ha aclarado que su trabajo se ha limitado al aspecto diplomático en el tema migratorio.

Vance ignoró varias veces al actual presidente estadounidense al referirse al gobierno de Joe Biden como la "administración Harris", y achacó, sin pruebas, a la vicepresidenta las órdenes de detener las deportaciones y la construcción del muro fronterizo.

El republicano también acusó a Harris de ser la responsable del constante flujo de fentanilo por la frontera.

Esta es la primera visita a la frontera con México del senador desde que fue escogido por el expresidente Donald Trump para ser su compañero de fórmula en su lucha por regresar a la Casa Blanca.

En su recorrido estuvo acompañado de miembros del Sindicato de la Patrulla Fronteriza y rancheros que han sido supuestamente afectados por el cruce de extranjeros.

"Los migrantes están siendo puestos por encima de los ciudadanos estadounidenses", lamentó Vance.

Reiteró la promesa de campaña de Trump de restablecer sus polémicas políticas migratorias y continuar la construcción del muro fronterizo en caso de que el expresidente sea electo nuevamente.

El tema migratorio se ha convertido nuevamente en una de las líneas de ataque de los republicanos y de la campaña de Trump, a pesar que las detenciones en la frontera han bajado a niveles vistos en septiembre de 2020.

CRÍTICAS A SU VISITA

Alcaldes fronterizos criticaron duramente la visita del republicano, calificándola solo como una oportunidad para tomarse una fotografía.

"Solamente quieren hacer campaña en la frontera y los que pagamos el precio somos los arizonenses", dijo Ken Budge, alcalde de la localidad de Bisbee, en una conferencia de prensa.

Budge reconoció que existen problemas en la frontera, sin embargo, dijo estar convencido de que el Congreso de Estados Unidos es el único con el poder de solucionarlos.

"Vance solo está agitando más el fuego, buscan crear más una división que causará un gran daño", afirmó el alcalde de la localidad de Arizona.

Por su parte, la alcaldesa de San Luis, Nieves Rield, advirtió que para Trump y Vance las comunidades fronterizas son solo un paso más para decir que serán "duros” en el tema migratorio.

"No saben la dinámica de la frontera, no saben lo que vivimos, solo quieren poner una persona contra otra y no buscar verdaderas soluciones", afirmó Rield, una inmigrante mexicana.

Opinó que los republicanos buscan engañar a los votantes al asegurar que los migrantes son "los enemigos", solo para impulsar sus carreras políticas.

"Los llaman indeseables, criminales, asesinos, sin embargo podemos decir que el 90% de estas personas vienen escapando de la violencia y vienen buscando una mejor vida", sentenció Rield.

Tanto demócratas como republicanos tienen en la mira al estado de Arizona y sus 11 votos electorales, que podrían ser la diferencia entre quien ocupará la Casa Blanca los próximos cuatro años

La próxima semana, Harris hará una visita al estado de Arizona.