CHICAGO - La afamada presentadora Oprah Winfrey hizo una aparición sorpresa este miércoles en la Convención Demócrata, pues no estaba anunciada previamente, para enviar un claro llamado a votar en noviembre.

Al verla salir, los delegados estallaron emocionados. Winfrey relató que ha recorrido muchos estados del país y, aunque reconoce que hay división, racismo y desigualdad, también ha visto que el ciudadano está dispuesto a ayudar.

“Lo que he visto y experimentado es que puede que los liberales y conservadores no se llevan bien, pero cuando ven un problema, se ayudan. Esos son los que me hacen decir orgullosa ser estadounidense”, dijo.

En referencia a los comentarios del candidato republicano a la Vicepresidencia, JD Vance dijo: “Cuando vemos la casa de un vecino arder hacemos lo mejor por salvarlo y no preguntamos si es el dueño de la casa. Y si de casualidad es una mujer con gatos sin hijos… bueno también tratamos de salvar a ese gato también”.

Winfrey destacó la importancia de votar en noviembre y declaró que, como votante independiente, es vital hacerlo por la democracia.

“Un candidato dijo que solo iremos una vez. Estás viendo a una estadounidense independiente que vota una y otra vez. Votar es estadounidense. Y siempre voto por mis valores y por eso lo haré”, dijo.

La presentadora llamó a los indecisos a ejercer su derecho en noviembre.

“Llamo a todos los indecisos e independientes, que los valores y el carácter es más importante que todo, en el liderazgo y en la vida. Más que nada decencia y respeto están en juego en la boleta en 2024”.

Para concluir llamó a votar por Kamala Harris y Tim Walz, quienes para ella son quienes pueden “darnos decencia y respeto”.