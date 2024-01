CNBC: cancelan debate republicano después de que Haley se negara a participar sin Trump

El canal ABC News anunció que no seguirá adelante con su debate de las primarias presidenciales republicanas en New Hampshire el jueves, horas después de que Nikki Haley dijera que no participaría en más debates a menos que el favorito Donald Trump esté en el escenario.

"Nuestra intención era organizar un debate a partir de los caucus de Iowa, pero siempre supimos que eso dependería de los candidatos y el resultado de la contienda", dijo un portavoz de ABC News a CNBC. "Como resultado, si bien nuestra sólida cobertura electoral continuará, ABC News y WMUR-TV no avanzarán con el debate de las primarias presidenciales republicanas del jueves en New Hampshire".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Trump obtuvo una victoria aplastante el lunes en el caucus de Iowa, la primera contienda de la nominación presidencial de 2024. Haley quedó en tercer lugar en Iowa, con 19.1% de los votos.

El martes, Haley acusó a Trump de “esquivar” los debates.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusó a Haley de no querer responder “preguntas difíciles” sobre temas como sus supuestos tratos con el fabricante de aviones Boeing mientras era gobernadora de Carolina del Sur.

“La realidad es que ella no se postula para la nominación, se postula para ser vicepresidenta de Trump”, publicó el martes DeSantis en X, antes conocido como Twitter. “No desairaré a los votantes de New Hampshire como Nikki Haley y Donald Trump, y planeo cumplir mis compromisos. Espero debatir dos podios vacíos en Granite State esta semana”.

El debate de las primarias republicanas estaba programado para el jueves, días antes de las primarias de New Hampshire el 23 de enero. Las encuestas sitúan a Haley justo detrás de Trump en el estado, algunas encuestas por tan solo 7 puntos.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés por Chelsey Cox para CNBC.