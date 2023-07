Increíble: madre celebró el 4 de Julio dando a luz a sus cuatrillizos

Una pareja de Los Ángeles celebró el 4 de julio dando la bienvenida al mundo a sus cuatrillizos.

Es posible que la familia Kahan Gutovich no haya podido presenciar los fuegos artificiales del Día de la Independencia afuera, pero tuvieron su propio espectáculo de fuegos artificiales cuando dieron la bienvenida al "equipo cuádruple" de dos niños y dos niñas el martes en el Centro Médico Cedars-Sinai.

“Ni siquiera sé cómo pensar en esto todavía. No sabemos cómo procesar”, dijo Sara Kahan Gutovich a la estación hermana NBC4.

La mayoría de los recién nacidos son varones, con un peso de entre 2 y 6 libras.

Las contracciones de Sara Kahan Gutovich comenzaron el lunes por la noche, por lo que el Dr. Steve Rad, director del Centro de Atención Materna y Fetal de Los Ángeles en Cedars-Sinai, llamó al equipo: 40 miembros del personal de trabajo de parto y cuatro equipos diferentes de NICU para asegurarse de que mamá y cada bebé estuvieran bien atendidos.

Los bebés nacieron a las 34 semanas, cada uno con un peso de más de 4 libras.

“Julio es un gran cumpleaños para Estados Unidos y también es el cumpleaños de los cuatrillizos”, dijo Rad.

“Siento que estoy loco por la adrenalina, así que las cosas han ido muy bien”, dijo el padre Jay Gutovich con una sonrisa mientras se sentaba junto a su compañero igualmente radiante.

El escuadrón cuádruple está en la UCIN y todos los miembros están bien. Los médicos dicen que podrían pasar un par de semanas antes de que puedan irse a casa con sus padres.

En cuanto a los nombres, dicen que necesitan conocer un poco mejor a cada bebé para descubrir cuál les queda mejor.

Sara Kahan Gutovich también dijo que el número 4 tiene un nuevo significado en la vida de la familia.

“Hoy mi hermana nos estaba comprando cosas de la tienda de comestibles, y el total fue 44.44, así que no sé qué se supone que obtengamos del número 4, pero es algo”, dijo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.