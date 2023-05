Revelan imágenes del momento en el que agentes del CBP detonan sus armas contra un conductor

LAS CRUCES - La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) hizo públicas, este martes, las imágenes de las cámaras corporales de los agentes de la Patrulla Fronteriza envueltos en un tiroteo mortal en Las Cruces, el 2 de abril.

"El rápido lanzamiento público de este video por parte de CBP está en consonancia con nuestro compromiso con la responsabilidad y la transparencia. Esto incluye nuestro trabajo continuo para implementar sistemas de cámaras corporales para todo el personal de primera línea, excepto para aquellos que trabajan en áreas que ya están cubiertas por otros sistemas de cámaras”, explicó CBP en un comunicado de prensa.

Según reveló la agencia, en la noche del 2 de abril un agente de la Patrulla Fronteriza observó un vehículo utilitario deportivo Nissan Rogue blanco eludir un puesto de control del CBP en la Interestatal 10 aproximadamente a 23 millas al oeste de Las Cruces y comenzó a seguirlo.

Entonces, tras una persecución vehicular, el Nissan Rogue se detuvo cerca de una residencia en Burris Ranch. Aquí, los agentes salieron de sus vehículos y se acercaron a la camioneta con sus armas y le ordenaron al conductor que mostrara las manos y saliera del vehículo. Cuando el conductor no le hizo caso, los agentes procedieron a intentar abrir la puerta del conductor por la manija, pero no tuvieron éxito. Luego, un agente golpeó la ventana del lado del conductor con su bastón recto plegable; sin embargo, la ventana no se rompió. Ante esto, el conductor de la camioneta se alejó de los agentes y se fue en dirección hacia el este por la C001.

Después de otra persecución vehicular, el conductor habría salido del vehículo armado con un bastón de madera y una camisa y fue confrontado por agentes de la Patrulla Fronteriza. Entonces, tras intentar persuadir por varios minutos al conductor para que se detuviera, un agente se le acercó para agarrarlo.

CBP explicó que el conductor avanzó para encontrarse con el agente, quien perdió el balance y cayó al suelo, y presuntamente procedió a blandir un palo de madera varias veces golpeando al agente en el suelo. El conductor golpeó al agente por segunda vez mientras estaba parado sobre él y se disponía a hacerlo nuevamente cuando otros tres agentes detonaron sus armas contra el conductor, golpeándolo 16 veces.

El conductor murió en el lugar a consecuencia de sus heridas. Mientras que los agentes envueltos en el tiroteo fueron puestos bajo licencia administrativa, mientras la agencia investiga el incidente y el empleo de fuerza letal.