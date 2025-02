Hallan culpable a un Policía blanco de matar a un hombre negro en Las Cruces acusado de robar cerveza

SANTA FE — Un expolicía de Las Cruces fue declarado culpable el miércoles de homicidio voluntario por el tiroteo mortal de un hombre negro durante un enfrentamiento en 2022 en una gasolinera de Nuevo México.

El veredicto del agente de la Policía de Las Cruces, Brad Lunsford, en un juicio con jurado es el resultado más reciente en casos que los fiscales han vinculado con la brutalidad sistemática contra personas negras por parte de miembros de las fuerzas del orden, casi cinco años después del asesinato de George Floyd en mayo de 2020 a manos de un policía blanco en Minneapolis.

Lunsford, que es blanco, se había declarado no culpable. Su abogado, José Coronado, dijo que pedirá al juez que revise el veredicto para determinar su suficiencia legal.

“Si bien respeto el veredicto del jurado, estoy extremadamente decepcionado por él. No creo que el estado haya cumplido con su obligación”, dijo en un correo electrónico a The Associated Press.

Los fiscales dijeron que Lunsford disparó contra Presley Eze en una pelea después de que la policía respondiera a una llamada al 911 de un empleado de una gasolinera que informó que Eze había robado cerveza. Eze supuestamente colocó su mano sobre la pistola eléctrica de un segundo oficial antes de que le dispararan.

El fiscal general, Raúl Torrez, dijo que el uso de fuerza letal no fue razonable, y señaló que Lunsford inmediatamente sacó su arma de servicio y le disparó a Eze en la nuca.

“El veredicto de hoy reafirma un principio fundamental: nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que juraron defenderla. Las acciones del oficial Lunsford no fueron solo un trágico error de juicio; fueron un flagrante abuso de poder que le costó la vida a Presley Eze”, dijo Torrez en una declaración después de que se anunció el veredicto.

El cargo de homicidio voluntario con agravante de armas de fuego conlleva una posible sentencia de hasta nueve años de prisión. Entre las pruebas presentadas en el juicio se incluyó un vídeo de la cámara corporal del policía que muestra el enfrentamiento, en el que el policía sacó a Eze de un vehículo y se produjo la pelea.

Philip Stinson, profesor de justicia penal en la Bowling Green State University de Ohio, dijo que la mayoría de los tiroteos mortales cometidos por agentes de servicio están legalmente justificados en virtud de precedentes derivados de dos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos de la década de 1980.

“Es increíblemente difícil para un fiscal obtener una condena en un juicio con jurado en uno de estos casos, y eso se debe a que los jurados son muy reacios a cuestionar las decisiones tomadas en fracciones de segundo, a menudo de vida o muerte, de un agente de policía de servicio en un encuentro callejero potencialmente violento”, dijo Stinson. “Puede pasar cualquier cosa, pero solo en los casos más atroces”.

Los registros recopilados por Stinson, colegas universitarios y estudiantes a través del Grupo de Investigación de Integridad Policial muestran que 205 agentes de la ley no federales han sido arrestados por cargos criminales de homicidio u homicidio involuntario durante los últimos 20 años, lo que resultó en 66 condenas, 27 de ellas por homicidio involuntario u homicidio.

“Si se obtiene una condena, a menudo es por el delito menor”, dijo Stinson.

Más de 900 tiroteos mortales por parte de agentes de la ley estatales y locales en servicio ocurren típicamente cada año en EEUU, dijo.

Al presentar una acusación penal contra Lunsford, Torrez describió el asesinato de Eze como una tragedia y “otro ejemplo más de malas tácticas policiales que resultan en un uso injustificable de la fuerza para someter a un individuo que se resiste al arresto por la comisión de un delito menor”.