Denuncian falta de supervisión ante incremento en derrames de petróleo en Nuevo México

ALBUQUERQUE — Los ambientalistas que elogiaron la aprobación de las normas adoptadas por Nuevo México hace casi dos años para tomar medidas enérgicas contra los derrames en los campos petroleros, alegaron este jueves que el estado no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir las disposiciones.

Criticaron a la División de Conservación de Petróleo durante una reunión el jueves, señalando un aumento del 16% en los derrames de aguas residuales del proceso de perforación y otros contaminantes en 2022. Asimismo, argumentaron que la división emitió solo ocho avisos de violaciones de sus reglas de agua el año pasado.

El aumento de los derrames se produce en medio de un auge del petróleo y el gas en la Cuenca Pérmica, que se extiende por partes del sureste de Nuevo México y el oeste de Texas. La producción en el lado de Nuevo México ha resultado en que el estado se convierta en el productor de petróleo número 2 en EEUU.

No obstante, los ambientalistas dijeron a los miembros de una comisión que supervisa la agencia de Nuevo México que parece haber pocas consecuencias para las empresas que violan las reglas de contaminación y ninguna responsabilidad por la falta de cumplimiento.

“Si el objetivo es el cumplimiento del operador, claramente lo que está haciendo OCD no está funcionando porque el problema está empeorando”, dijo a la comisión Melissa Troutman, del grupo WildEarth Guardians. “Este, por supuesto, no es el resultado que esperábamos después de crear reglas estrictas, que estaban destinadas a disminuir los derrames, no a aumentarlos”.

La agencia proporcionó la actualización sobre el cumplimiento y la aplicación en respuesta a las preguntas de los grupos ambientalistas. Los funcionarios le dijeron a la comisión que realizaron alrededor de 31,000 inspecciones el año pasado y emitieron 74 avisos en total por violaciones de las reglas del agua, peligros ambientales, problemas operativos, informes de violaciones y pozos inactivos desconectados.

Los avisos y las acciones de ejecución tomadas durante el último año buscan más de $11 millones en multas civiles, según datos de la división.

Como resultado de las inspecciones realizadas en 2022, la división emitió 2561 avisos de cumplimiento de campo y los operadores de petróleo y gas tomaron medidas para abordar más de dos tercios de ellos.

A pesar de los avisos, los ambientalistas dijeron que las consecuencias no son suficientes para disuadir a los infractores reincidentes. También dijeron que los operadores tienen discreción al informar, lo que significa que los reguladores estatales no siempre saben qué o cuánto se ha derramado.

Un mensaje de correo electrónico en busca de comentarios de la agencia estatal no fue devuelto el viernes. Los funcionarios dijeron durante la reunión del jueves que la división está trabajando para mejorar los informes que mostrarán el estado de las investigaciones y qué medidas están tomando los operadores para cumplir.

Por su parte, los ambientalistas desafiaron a Nuevo México en la corte a principios de esta semana, alegando que el estado no estaba cumpliendo con sus deberes constitucionales para prevenir la contaminación del aire y el agua. Mientras que, los que asistieron a la reunión del jueves citaron como ejemplo la falta de sanciones emitidas por los reguladores petroleros.

A principios de este año, los reguladores federales impusieron multas de millones de dólares a dos productores que trabajaban en la cuenca por infracciones de emisiones. Esas sanciones se produjeron después de que la Agencia de Protección Ambiental de EEUU usara una cámara infrarroja especial para detectar emisiones de vapores de hidrocarburos.