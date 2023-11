Corte de Nuevo México reprende a juez que habría asesorado fiscales en caso que involucró a su hija

SANTA FE – La Corte Suprema de Nuevo México censuró públicamente a un juez estatal en Las Cruces por brindar asesoramiento a los fiscales durante el juicio de 2021 de un hombre acusado de apuntar con un rifle a la hija del juez.

El juez del tercer distrito James Martin también fue censurado por permitir que su hija esperara en su despacho antes de testificar en el juicio (que presidió un juez visitante después de que Martin se recusara) y por tener una conversación inapropiada con los fiscales después de que Robert Burnham fuera condenado por agresión agravada con uso de arma de fuego.

Martin aceptó la decisión del tribunal, informó la Corte Suprema.

La Corte también reveló que Martin “negó haber cometido una mala conducta intencionada” pero “mirando en retrospectiva… reconoce la posibilidad de que parezca un comportamiento indebido basado en sus actos”.

Los jueces manifestaron que su decisión, tomada el 13 de noviembre, no fue seleccionada para su publicación en los Registros de Apelaciones formales de Nuevo México. Pero se hizo pública esta semana y se publicará en el New Mexico Bar Bulletin.

Martin no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press enviadas en un correo electrónico y dejadas en un mensaje telefónico en su oficina de la corte, que estaba cerrada por el feriado de Acción de Gracias.

Burnham está apelando la condena derivada de un incidente ocurrido en 2018 afuera de un bar de Las Cruces de su propiedad. Le dijo a la policía que recientemente había ganado el rifle en una rifa y que simplemente lo estaba moviendo dentro de su auto.

La Corte Suprema expresó después del primer día del juicio con jurado de dos días en 2021, escuchado por el juez Steven Blankinship del Distrito 12, que Martin llamó por teléfono al fiscal adjunto de distrito Samuel Rosten y le dijo que debería usar la frase “blandió un arma de fuego” en sus instrucciones al jurado en lugar de “apuntar con un arma de fuego” a la presunta víctima, la hija de Martin.

Al día siguiente la fiscalía siguió ese consejo.

Tras la condena, Martin preguntó si Burnham había sido puesto bajo custodia mientras esperaba la sentencia. Cuando Martin se enteró de que sí, les dijo a los fiscales: “Menos mal que estaba en prisión preventiva; de lo contrario, les habría dicho que volvieran allí y lo intentaran de nuevo”.

Martin permitió indebidamente que su hija estuviera presente en esa conversación. También permitió indebidamente que su hija esperara en su habitación al final del pasillo mientras esperaba ser llamada como testigo en el juicio, dijo el Tribunal Supremo.

Los jueces dijeron que Martin originalmente brindó asesoramiento a los fiscales porque reconoció un error de derecho legítimo en las instrucciones propuestas para el jurado.

“El juez Martin creía que estaba actuando en beneficio de su hija al señalar el error. Las acciones del juez Martin crearon una apariencia de incorrección, que no debe ignorarse”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, C. Shannon Bacon, en la decisión a la que se sumaron los otros cuatro jueces.

“Emitimos esta censura no solo para recordar a los jueces su responsabilidad de evitar la apariencia de irregularidad, sino también para garantizar al público que nuestro sistema legal está comprometido a mantener un poder judicial independiente, justo e imparcial conforme a la ley”, dijeron.